L'Oferta d'ocupació es redueix un 65,9% a la Comunitat Valenciana des del decret de l'estat d'alarma

La Comunitat Valenciana segueix sent la cinquena regió on es publiquen més vacants segons l'informe presentat aquest dimecres en el qual s'analitzen 1,4 milions de vacants i més de 400.000 ofertes de feina i que inclou a més una enquesta a 15.000 empreses i candidats.

En concret, entre el 15 de març i el 15 de maig les empreses van publicar només 69.000 ofertes de treball, en contrast amb les més de 233.000 que es van registrar en el mateix període del 2019.

Per sectors, els més perjudicats per la reducció de les ofertes durant els dos mesos posteriors al decret de l'estat d'alarma van ser l'hoteleria i el turisme (-90,2% ofertes), consultoria (-87,9%), les indústries de l'automòbil (-85,4%) i del metall (-84,6%), així com la distribució majorista (-84,6%). L'oferta també es va reduir per sobre del 80% en el sector bancari i d'inversió. Per contra, en les empreses de missatgeria les vacants van créixer més d'un 150%.

De fet, el perfil de repartidor va ser el que més ofertes va generar entre el 15 de març i el 15 de maig, amb el 5,3% de totes les vacants publicades, seguit molt de prop pel perfil de professor (5,2%). Amb percentatges inferiors apareixen altres professions com agents d'assegurances, comercials, operaris, mossos de magatzem, operaris de neteja, teleoperadors, auxiliars de geriatria, tècnics de manteniment i infermers.

La reducció en la generació d'ofertes en aquests dos mesos va afectar de forma generalitzada tota Espanya, però especialment a Balears (-82,1%), Catalunya (-77,1%) i País Basc (-74,8%). Només Extremadura presenta una retallada de les vacants inferior al 50% en els dos mesos posteriors a la declaració de l'estat d'alarma, amb un descens del 49%.

Aquestes dades contrasten amb els resultats del 2019, any en el qual l'Oferta d'ocupació va créixer un 10,2% respecte al 2018, encadenant set exercicis consecutius d'augments. "Els efectes de la pandèmia, no obstant açò, s'han deixat notar amb gran virulència en el nostre mercat de treball", subratlla l'informe.