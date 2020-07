Así fue la íntima y delicada pedida de mano de Brooklyn Beckham a Nicola Peltz

Quizá sea fruto de la edad, pero ojalá toda persona enamorada actuase como está actuando Brooklyn Beckham a sus 21 años, que no hay día que no le recuerde a su ya prometida (lo hicieron público hace apenas un par de semanas) Nicola Peltz lo mucho que la ama.

El hijo de David y Victoria Beckham, que le han hecho un increíble regalo a su hijo por el compromiso -la casa de Londres que elija, ni más ni menos-, no piensa dejar que el hecho de que ya le haya dado el "sí" suponga que va a cesar en sus demostraciones de pasión desbordante.

Es por ello que sus fans están pendientes día sí y día también de lo que va subiendo a su Instagram (donde acumula en torno a 12.300.000 seguidores)... y en su última publicación el modelo, profesión que comparte con su pareja, ya no ha podido resistirse a enseñar uno de los momentos más especiales.

En teoría fue algo íntimo y reservado, dentro del ámbito familiar, que no iba a trascender, pero las ganas del primogénito del futbolista y la empresaria de cantar su amor a los cuatro vientos ha hecho que se sepa cómo fue la romántica pedida de mano que todo el mundo sabe que acabó con una respuesta afirmativa de la influencer, actriz y millonaria de 25 años.

En unas imágenes inéditas y en las que se puede apreciar lo cotidiano de la situación (lejos de todo el oropel, maquillaje y escenografía de la instantánea con la que anunciaron su compromiso), Brooklyn ha enseñado cómo se dio tan mágico momento.

"No puedo imaginarme una vida sin ti, nena. Me haces sentir realmente especial y me estás haciendo reír todo el día", ha escrito como descripción del álbum el también fotógrafo. "Siempre cuidaré de ti y sé que siempre podré contar contigo", finaliza.

La declaración no solo ha sido contestada con muchísimo cariño por su futura esposa ("Estoy tan enamorada de ti que me va a explotar el corazón"), sino que Peltz también ha decidido compartirla con sus casi dos millones de followers. "Eres mi mundo, Brooklyn", ha asegurado.