Les exportacions cauen un 29,4% de març a maig pel coronavirus i més del 25% en nou autonomies, segons l'IVIE

20M EP

Les exportacions espanyoles van caure de mitjana un 29,4% en el trimestre de març a maig respecte al mateix període del 2019 afectades per la interrupció del comerç exterior pel Covid-19, segons arreplega un informe express realitzat per l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques que destaca que, encara que el mercat exterior ha patit "durament" els efectes de la pandèmia, tornarà a ser una palanca fonamental per a l'eixida de la crisi.