El personal del Clínic retrau a Barceló que no responga la seua petició de cessar la direcció per mala gestió

La Junta de personal del Clínic ha mostrat aquest dimecres "el seu malestar" per la falta de resposta de la consellera de Sanitat, Ana Barceló, a la seua petició de cessar en ple l'equip directiu per la seua "mala gestió".

Sobre aquest tema, han recordat, en un escrit, que el passat 23 de juny van sol·licitar per registre a Barceló que destituïsca tot l'equip directiu com es va aprovar per votació en una sessió extraordinària el passat 11 de maig.

En eixe sentit, ha apuntat que el decret del 14 de març pel qual es va establir l'Estat d'alarma "no suposava la suspensió de cap dret fonamental". No obstant això, han apuntat que han sigut "desateses sistemàticament" les peticions d'informació sobre les incidències de la Covid-19 en els treballadors per categories professionals i centres de treball.

"Les actuacions de Gerència i Direccions de normal infringeixen l'establit en la llei d'òrgans de representació, especialment en el dret que tenen els treballadors a ser informats i escoltats en les qüestions que tenen a veure amb les seues condicions de treball i seguretat", ha apuntat.

Ara, durant la pandèmia, la Junta de Personal ha patit de forma "reiterada la desconsideració i el menyspreu arribant a ser expulsats de la comissió de seguiment de la Covid-19 quan el propi gerent va ser qui ens va convidar".

A més, han afirmat que se'ls ha "ocultat" informació sobre les condicions de seguretat i higiene com, per exemple, amb l'ús de les mascaretes Garry Galaxy que van ser retirades del risc que van patir els treballadors, incomplint així la Llei de prevenció de riscos laborals.