Diego Mir y Fase Studio crearán la imagen gráfica de las Fallas 2021

El concejal de Cultura Festiva del Ayuntamiento de València, Carlos Galiana, ha felicitado a los profesionales seleccionados y se ha mostrado convencido de que "harán un trabajo que, como sus predecesores, será recordado y reconocido como una muestra más de la calidad de la cartelería festiva en nuestra ciudad y como un ejemplo más del diseño valenciano que nos ha conducido a ser la Capital Mundial del Diseño en 2022", ha recogido el consistorio en un comunicado.

Por sexta vez consecutiva el procedimiento escogido para seleccionar las firmas de la imagen gráfica de las Fallas ha sido la del llamamiento a proyecto abierto a todas y todos los profesionales del sector del diseño.

El jurado este año lo han integrado el ilustrador y diseñador Elías Taño, a propuesta de la Asociación de Profesionales de la Ilustración Valenciana (APIV); a propuesta de Comunitad (la Asociación de Empresas de Comunicación Publicitaria de la Comunitat Valenciana), el director de Comunicación y Acontecimientos, Ismael Ledesma; Vicent Ramón, en representación de la Asociación de Diseñadores de la Comunitat Valenciana (ADCV), y Dídac Ballester, responsable de la imagen gráfica de las Fallas de este año, junto con el concejal, la vicepresidenta de Junta Central Fallera Maria Tomás y la jefa del servicio de Cultura Festiva como secretaria del jurado.

Galiana ha destacado la complejidad de la elección, en la que Diego Mir y Fase Studio han conseguido captar la atención del jurado, que ha tenido que valorar otras 48 candidaturas más, "una cifra que demuestra el gran interés por firmar este trabajo, que es la tarjeta de presentación de la fiesta grande de València".

"Todas las candidaturas contribuyen a hacer más grande las Fallas y a poner a nuestra ciudad en la vanguardia del diseño", ha añadido el edil.

TRAYECTORIAS PROFESIONALES

Diego Mir (1979) es ilustrador y diseñador gráfico especializado en ilustración para prensa, carteles e identidad corporativa. En 2006 acabó los estudios superiores de diseño, con especialidad en diseño gráfico, en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de València y entre sus clientes desde ese momento están The New York Times, The Wall Street Journal, The Economist, The Village Voice, El País Semanal, Grá-ca, 20 minutos, El Mundo, The Outpost, Público, el Palau de la Música de València, la Mostra de València y el propio Ayuntamiento de València.

También ha trabajado como diseñador gráfico senior en Wonton design y ha hecho colaboraciones puntuales con Dídac Ballester y también ha trabajado en el estudio de Ibán Ramón.

Fase Studio está conformado desde 2017 por Cristina Alonso Navarro (Yecla, 1984) y Raül Vicent Claramunt (València, 1982). Cristina Alonso es diplomada en Diseño Gráfico por la EASD-València y ha colaborado en el estudio de diseño Amanece Comunicación de su localidad natal.

También colaboró brevemente con CuldeSac y ha trabajado en el departamento de diseño y comunicación de la empresa de iluminación Lucifer Lamps. En 2006 fundó junto a Isaac Piñeiro el estudio de diseño Nadadora y ha trabajado con el diseñador Dídac Ballester realizando proyectos de identidad corporativa, diseño de publicaciones y packaging.

Por su parte, Raül Vicent también es diplomado en Diseño Gráfico por la EASD de València y máster en Tipografía Avanzada de Herramienta por el Centro Universitario de Diseño y Arte de Barcelona. Formó parte del equipo de diseño de las revistas culturales Barcelonés y Madriz y ha realizado diferentes proyectos como diseñador freelance para clientes como Cervesses Moritz y la editorial Melusina.

En 2013 volvió a València para trabajar en el estudio Pixelarte donde ha desarrollado proyectos de identidad corporativa, diseño editorial, packaging y web.