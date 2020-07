Kiko Rivera desvela cuánto pesa tras engordar durante los últimos meses

Kiko Rivera ha compartido este miércoles a través de una 'historia' de Instagramlos kilos que pesa actualmente después de haber engordado durante los últimos meses.

Así, con optimismo y sin tapujos, el productor ha publicado en la red social una fotografía de su báscula después de pesarse y de dar como resultado la cifra de 90,8 kilos.

"¡Buenos días! ¡Seguimos activos! ¡Miércoles que viene me peso otra vez! ¿Bajamos o no?", ha escrito el Dj en la publicación, dando a sus seguidores la opción de votar si confiaban o no en una bajada de peso.

Kiko Rivera publica una fotografía de su báscula. INSTAGRAM

La mayoría de los seguidores del hijo de Isabel Pantoja han votado que perderá peso. De hecho, si se vota en la encuesta, se comprueba que hay un 83% de votaciones en la casilla del 'sí' frente al 17% en la del 'no'.

"He cogido unos kilos, ¡pero ya estamos en proceso de quitarlos!", ha añadido después el marido de Irene Rosales, que ha subido una instantánea en la que aparece posando sin camiseta.