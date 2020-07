Madrid rectifica: la cartilla de inmunidad solo servirá como base de datos y no dará “privilegios ni beneficios”

La cartilla de inmunidad que anunció ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no será un pasaporte que dé beneficios inmunológicos a unos ciudadanos y a otros no. Así lo ha asegurado hoy el vicepresidente autonómico, Ignacio Aguado, en una rueda de prensa en la que se ha enfrentado a media docena de preguntas sobre esta cartilla, que generó dudas desde el primer momento tanto en la oposición, como en el Gobierno central y entre los expertos epidemiológicos y legales.

El líder de Ciudadanos ha asegurado que es una propuesta que tiene “todo el sentido si no se malinterpreta” porque “no busca generar privilegios ni beneficios en nadie”. La idea, según él, es “tener información ordenada, adecuada y actualizada” de qué personas se han realizado test, de qué tipo y con qué resultado. También sobre si tienen anticuerpos o no, pero no con el fin de que puedan hacer una “vidanormal”, como declaró ayer Ayuso.

Y es que, la presidenta presentó esta medida estrella y dio a entender que sería una especie de pasaporte inmunológico. “La presidenta hizo ayer las declaraciones que consideró y yo no soy el portavoz de la presidenta, sino del Consejo de Gobierno, que es quien ha decidido que es una cartilla que servirá como una estructura de información”, ha remachado el vicepresidente para desmarcarse en cierto sentido de las declaraciones de este martes de Ayuso.

Medidas en Madrid contra el coronavirus Henar de Pedro

También el vicepresidente ha corregido lo dicho en la rueda de prensa de ayer respecto al registro de clientes de ocio nocturno. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y la presidenta anunciaron que los bares y las discotecas deberían pedir el teléfono y el DNI a los clientes para controlar futuros rebrotes. No obstante, finalmente esta decisión será voluntaria: la podrán realizar los bares que lo deseen, no todos. Además, los clientes podrán negarse a dar los datos, que como mucho estarán 28 días en poder del establecimiento.