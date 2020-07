El Pla valencià de Modernització de l'FP oferirà 8.338 places més per al pròxim curs i acreditarà a 21.000 professionals

Així s'ha destacat en la presentació d'aquest full de ruta, la qual ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Ximo Puig; el conseller d'Educació, Vicent Marzà; el secretari autonòmic d'Educació i FP, Miquel Soler; i el director general de Formació professional, Manuel Gomicia. També el president de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro; el secretari general d'UGT-PV, Ismael Sáez; i el secretari general de CCOO-PV, Arturo León, informa la Generalitat en un comunicat.

Ximo Puig ha destacat que es tracta d'un pla especialment rellevant perquè la Generalitat ha aconseguit tindre el 14% del conjunt dels fons que se'n van a administrar per part de l'Estat a les comunitats autònomes". Aquesta iniciativa va a significar "un creixement exponencial de l'oferta de cicles d'FP i, sobretot, el trànsit de la requalificació i la certificació d'un treball que han fet molts treballadors i que ara pot completar-se i tindre un títol de formació reglada", ha recalcat.

En aquest sentit, el cap del Consell ha recordat que el 48% del mercat valencià no té la qualificació, per la qual cosa "cal avançar perquè tots els treballadors i treballadores valencianes tinguen eixa oportunitat de requalificació i de millorar la seua posició en el mercat de treball".

"És una gran oportunitat per a modernitzar tot el sector productiu. D'una banda, és l'oportunitat per a moltes persones que, en aquest moment, tenen dificultats en el seu propi sector productiu i ara, per mitjà d'aquesta formació professional, se'n va a fer un pas cap endavant", ha afegit.

Per la seua banda, el conseller Vicent Marzà ha asseverat que el pla, que s'engegarà al setembre, aspira "a millorar els índexs d'empleabilitat i les seues condicions de treball, i al fet que el conjunt del sistema productiu tinga persones capacitades i formades per a adaptar-se a aquesta transformació que necessitem per a generar més llocs de treball i de major qualitat".

"Per a açò, -ha ressaltat-, hem aconseguit mobilitzar 37 milions d'euros de forma extraordinària solament per a aquest pròxim curs, els quals aniran a parar a cinc eixos formatius especials relacionats amb la Formació Professional".

Des de la CEV, Salvador Navarro, ha qualificat el pla d'indispensable "perquè la formació professional és necessària, i més en aquests temps, també per al model productiu que tenim en la Comunitat Valenciana". "La Conselleria ha sigut capaç de portar fons i necessitem dignificar la Formació Professional", ha agregat.

El secretari general d'UGT-PV, Ismael Sáez, ha valorat el pla perquè, en la seua opinió, "és un primer pas en l'objectiu que compartim de reconstrucció, i que va dirigit el coneixement, a la ciència i a la capacitació dels treballadors i dels empresaris per a fer que la nostra economia siga més productiva, i amb més coneixement en les noves tecnologies".

El secretari general de CCOO-PV, Arturo León, ha manifestat que la Comunitat Valenciana "ix molt bé parada pel que fa al repartiment de fons a nivell estatal, i açò indica l'interés per afermar la formació professional com una forma fonamental d'aprofundir en el canvi del model productiu".

Aquest pla és una aposta coordinada entre el Ministeri d'Educació i Formació Professional i la Conselleria d'Educació que situa l'FP com a ferramenta de reconstrucció econòmica i social en l'actual context provocat per la Covid-19.