Coronavirus.- Experts adverteixen del risc d'intoxicació en menors per gels hidroalcohòlics

Des que va començar l'estat d'alarma causat per la pandèmia del coronavirus, l'ús de productes desinfectants com a gels hidroalcohòlics per al llavat de mans s'ha estès com a mesura de prevenció contra el virus i es poden trobar en tots els establiments públics.

Davant la massificació del seu ús, el Departament de Salut de Manises ha advertit que l'ús d'aquest tipus de productes amb alt percentatge d'alcohol ha d'estar supervisat fins als 8-10 anys.

Els gels d'hidroalcohol, expliquen els sanitaris, estan compostos principalment per alcohol etílic i aigua, encara que també s'inclouen altres compostos com la glicerina o aromes com flors o plantes cítriques que poden atraure als xiquets. Per tant, el seu ús ha d'estar supervisat per un adult fins que siguen capaços de fer-ho a soles i comprendre quan i com utilitzar-ho. Açò sol donar-se entre els 8 i 10 anys. Quan els xiquets són més xicotets, es recomana mantindre-ho sempre fora de l'abast per a evitar mal ús o ingesta del mateix.

Atés que és un producte que té alcohol en altes concentracions, en cas d'ingesta accidental, a més de tindre cert efecte irritant com de cremada lleu, els símptomes principals són els de una intoxicació per alcohol, que en els xiquets pot ser greu en funció de la quantitat ingerida.

Cal tindre especial atenció, subratllen, amb els xiquets que encara es xuplen el dit perquè poden estar més exposats a intoxicacions. Els principals símptomes són els de la irritació de la boca i dels ulls en casos lleus i en casos més greus, dificultat de respirar o mantindre's despert.

"Davant aquest tipus de situacions, es recomana llavar amb abundant aigua les zones de contacte cutani més irritades, no provocar el vòmit, mantindre el producte que ha generat la intoxicació i, en els casos de major gravetat, acudir a urgències", indica, en comunicat, el doctor Juan Carlos Jurado.