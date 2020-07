Tamara Falcó confiesa su amor por la pesca: "No es que se me dé bien, es que me encanta"

Tamará Falcó ha contado este miércoles en el programa de Cocina al punto otra de sus aficiones. La pesca parece ser uno de los nuevos hobbies de la colaboradora de TVE.

La ganadora de MasterChef Celebrity le ha preguntado a su compañero Javier Peña si él mismo ha pescado las anguilas que iban a cocinar en el programa, el chef ha respondido que no, ya que no se le da bien la pesca. "A mi me encanta pescar", ha confesado Falcó.

Su compañero, sorprendido, le ha preguntado sobre su talento para la pesca y si es una actividad que suela practicar a menudo. "No es que se me dé bien, es que me encanta", ha confesado la colaboradora entre risas.

Javier Peña le ha preguntado sobre el tipo de pescado que suele capturar y sobre si tiene alguna predilección. "Lo que pique", ha bromeado la colaboradora de Cocina al punto.

Falcó ha explicado que pesca tanto en río como en el mar y que lo suele hacer junto a sus cuñados. La táctica empleada por la marquesa de Griñón es anclar la caña de pescar a un pequeño barco y cuando pica algún pez recoger la caña.