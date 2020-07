Cruz Roja atiende a más de 102.000 personas y la Junta recibe casi 17.000 llamadas de familias con necesidades

Así se ha puesto de manifiesto durante la visita que la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Isabel Blanco, ha girado a la sede de la entidad en Valladolid junto al presidente de Cruz Roja en Castilla y León, José Varela, para conocer la actuación de la institución durante la pandemia.

Cruz Roja Española en Castilla y León ha atendido a más de 102.600 personas realizando más de 238.600 respuestas a través del plan Cruz Roja Responde, puesto en marcha en marzo para luchar contra los efectos de la COVID-19. Para llevar a cabo esta intervención, la organización ha contado con 3.372 personas voluntarias en 301 puntos de atención, ha explicado Varela.

Para atender a estas personas en la situación generada por la pandemia, Cruz Roja ha recibido de la Junta una subvención de 1,2 millones de euros que se ha destinado fundamentalmente, a satisfacer las necesidades de alimentación, así como productos de higiene personal y productos farmacéuticos, llegando a cerca de 20.000 personas, especialmente a aquellas que encontrándose en el medio rural tienen mayores dificultades de acceso a bienes básicos. Por otra parte, se han realizado más de 34.400 agendas especiales COVID-19 gracias al Centro de Operaciones Autonómico y de los centros de contacto de Cruz Roja en la Comunidad.

Varela ha señalado que desde primer momento la Junta fue "sensible" y ha estado pendiente "en todo momento", con ese apoyo de 1,2 millones que la entidad ha repartido en todas las provincias, y ha agregado que Cruz Roja ha aportado su "granito de arena", ya que en total ha destinado 3,78 millones al Programa Responde en la Comunidad.

Por otro lado, la Junta ha atendido en el 012 un total de 16.974 llamadas de familias a las que facilitado lo que han necesitado. De estas llamadas, 4.638 se han producido en zona rural y el resto en urbana (12.336 familias).

La consejera, que ha agradecido a Cruz Roja la "magnífica" labor llevada a cabo estos meses gracias a la cual muchas familias han podido "llevar" esta situación tan compleja, ha incidido en que ante la pandemia se vuelto a activar un mecanismo que el resto del año funcionaba "más a ralentí" como es la Red de Protección a las Familias.

Así, se ha activado a través de Cruz Roja, a la que se trasladan las necesidades de las personas que solicitan ayuda a través del 012, que no sólo se refiere a alimentos, sino productos de higiene y de primera necesidad.

FONDOS DEL IRPF

Blanco ha agregado que el trabajo con Cruz Roja va a seguir siendo intenso estos meses y ha adelantado que el lunes se publicarán las bases de convocatoria de proyectos solidarios con cargo a IRPF, que suponen más de 20 millones para que entidades como cruz Roja y otras de carácter social puedan acogerse a las mismas para desarrollar proyectos.

Tanto la consejera como el presidente de Cruz Roja en Castilla y León han coincidido en que la pandemia ha hecho que las situaciones de pobreza y personas con necesidades cambien.

Así, Blanco ha explicado que además de variar, las situaciones de pobreza se han incrementado y se ha incorporado un nuevo perfil de familias que a lo mejor llegaban más "justitos" a final de mes y al quedarse sin ingresos han necesitado de esa ayuda puntual.

Por ello, la titular de Familia ha señalado que seguirán colaborando con Cruz Roja y las organizaciones sociales del Tercer Sector para cubrir ayudas de primera necesidad, pero también a través de los CEAS, de ayuntamientos y diputaciones, y por ello del fondo de 20 millones, el 35 por ciento se destinarán a ayuntamientos para ayudas de emergencia, para alimentación infantil y nuevas necesidades que surgiendo en estos momentos.

Por su parte, José Varela ha señalado que, como ya ocurriera en algún momento, ahora entre las personas que requieren ayuda "está el de camisa y corbata", que se ve en la necesidad de acudir "a donde antes no había acudido", una "nueva situación" que esperan que transitoria, pero que "ahí está".

El presidente de Cruz Roja ha incidido en que hay más pobreza, "evidentemente", y no sólo afecta a las personas de siempre, sino a personas que seguramente no pensaban estar en estas circunstancias, pero ha llamado a ser optimistas, "sin perder ese sentido lógico de lo que puede ocurrir", y pensar que esto "tiene que pasar", aunque no se sepa cuánto durará.

José Varela ha explicado que hacen un seguimiento de lo que se ha ejecutado en este periodo pero también tratan de ver nuevas propuestas en función de los acontecimientos, toda vez que la situación no está "estabilizada" y "no es alentadora", fundamentalmente en la parte económica. "Tenemos que ofrecer respuestas y alternativas a personas que confían en Cruz Roja", ha asegurado.

Así, los esfuerzos se centran ahora en emplear la intervención para llegar "a más personas durante más tiempo y mientras sea preciso" y, aunque ha deseado que esto terminase este fin de semana, "desgraciadamente no va a ser así". Además, considera que hay que ser previsores porque "si esto volviese atrás" tendrían que estar preparados.