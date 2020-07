Coronavirus.- El Consell de la Joventut demana no culpar als joves dels brots perquè "no són els únics responsables"

Sobre aquest tema, la responsable de salut de l'organització juvenil, Elena Aragoneses, a preguntes dels periodistes abans de presentar en Les Corts un estudi sobre addiccions al joc entre els joves, ha advertit: "Cal tindre molta cura perquè ells no són els únics responsables".

En eixe sentit, el Consell de la Joventut creu que després dels rebrots i les mesures restrictives que estan alçant algunes comunitats autònomes, com decretar el tancament de l'oci nocturn o prohibir el 'botellot', "està havent-hi una visió molt autocentrista en molts espais" en lligar la responsabilitat únicament als joves.

En general, la plataforma alerta que "s'està fent culpables a aquestes persones", una situació que pretén denunciar públicament perquè s'estenga la responsabilitat a tots els espais on es poden produir contagis.

"No és solament una qüestió del col·lectiu jove", ha insistit la representant del CVJ, per a recordar a més que problemàtiques com l'addicció als jocs d'atzar, les apostes o els videojocs online no s'han detingut durant el confinament, "un problema que segueix estant present".