El Parlament adquiere cuatro obras artísticas inspiradas en el coronavirus para incorporar a su fondo artístico

Según ha informado el presidente del Parlament, Vicenç Thomas, en un comunicado, "con estas cuatro obras, la colección del Parlament cubre un periodo trascendente de nuestra historia y lo hace con la incorporación de una nueva técnica hasta ahora ausente en el fondo artístico de la institución, como es la fotografía".

Además, ha señalado que las cuatro imágenes "describen la actualidad y reflejan emociones y pensamientos que muchas personas han tenido -y tienen- a lo largo de esta pandemia, además de ser un sentido homenaje a todas las víctimas que está generando el COVID-19".

En concreto, las obras seleccionadas son 'Illa2020_25', de Toni Amengual; 'Muscari Comosum', de Arantxa Boyero; 'Stretching out', de Aina Perelló; y 'I miss how we were before', de Bartomeu Sastre.

A la convocatoria se han presentado un total de 71 propuestas. Por la dirección postal del artista, 65 procedían de Mallorca y dos de Menorca, Ibiza y Barcelona. Además, estas propuestas se han encuadrado en pintura -34 propuestas-, fotografía -13-, instalaciones/composiciones -12-, escultura -9- y vídeo -3-. Un total de 45 han sido presentadas por hombres y 26 por mujeres.

La comisión asesora ha estado formada por la directora de Es Baluard, Imma Prieto; la directora del Museo de Arte Contemporáneo de Ibiza, Elena Ruiz; un representante de la Asociación de Artistas Visuales de Baleares, Jaume Reus; y el jefe del Negociado de Divulgación Institucional del Parlament, Jaume Munar, quien ha actuado como secretario, sin derecho a voto.