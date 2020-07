El PRC volverá a presentar mociones en los ayuntamientos para que se permita el uso de sus remanentes

Además, esta iniciativa se lleva a cabo al entender que la propuesta del Ministerio de Hacienda, que ha anunciado que pretende que los ayuntamientos puedan invertir esos remanentes a través de préstamos al Estado que progresivamente irán siendo devueltos sujetos a "muchos condicionantes", es "contradictoria" con la moción aprobada el 1 de julio en el Senado a iniciativa del PRC para reclamar al Ejecutivo esa autorización del uso de remanentes para inversiones necesarias.

Así lo han anunciado este miércoles en rueda de prensa la secretaria de Organización del PRC, Paula Fernández, y del senador autonómico y diputado regional, José Miguel Fernández Viadero, que han recordado que el partido lleva presentando mociones con este mismo objetivo desde 2017, pero su necesidad es ahora aun "más acuciante" debido a la pandemia.

El texto de la moción que se presentará recoge que la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012 impuso a las entidades locales "fuertes" regulaciones para el control y freno del gasto, lo que se ha traducido en los ayuntamientos en "importantes remanentes de tesorería acumulados ejercicio tras ejercicio y sin posibilidad de ser invertidos".

A esto se une la situación provocada por el coronavirus, en la que resulta un "sinsentido" mantener paralizados unos fondos que, además, generan gastos de intereses por estar depositados en las entidades bancarias.

Además, Fernández ha advertido que "no pintan nada bien" las intenciones del Gobierno de España en torno a este asunto, y ha defendido que se deje gastar a las entidades locales lo que tienen ahorrado y que el Estado "no les confisque ese dinero y les ponga hoja de ruta para gastarlo".

Por ello, ha pedido que se sumen a la moción otros partidos para que haya consenso en la defensa el uso de los remanentes "con independencia del color político que gobierne", ya que es una reivindicación en la que "todos los ayuntamientos están unidos" porque ahora lo necesitan "más que nunca".

En este sentido, el diputado regionalista ha recordado que el Senado respaldó el 1 de julio la propuesta presentada por el PRC para reclamar al Gobierno central que autorice a los ayuntamientos a utilizar los remanentes de tesorería en inversiones necesarias, que no recibió ningún voto en contra.

En concreto, la propuesta regionalista salió adelante con los votos de los senadores de PSOE, PP, Ciudadanos, Izquierda Confederal, Vox, Partido Aragonés, Agrupación Socialista de La Gomera y Teruel Existe, y las abstenciones de PNV, Junts per Cataluya, Esquerra y EH Bildu.

Fernández Viadero ha agradecido especialmente que los 'populares' se sumaran a pesar de que su partido fue el que impulsó esas restricciones en financiación mediante la denominada 'Ley Montoro'.

PUNTOS DE LA MOCIÓN

Y en cuanto a la moción que el partido presentará ahora a los plenos municipales, consta de tres puntos. El primero insta al Ejecutivo central a revisar el modelo de financiación local para dotar a los ayuntamientos de los recursos necesarios para ejercer sus competencias y garantizar la prestación de servicios de calidad.

A continuación, piden buscar de forma "urgente" el mecanismo que les permita usar los remanentes en inversiones necesarias, sin comprometer financieramente los objetivos financieros de los ejercicios subsiguientes; y por último solicitan adoptar medidas legislativas que permitan gastar progresivamente el total del remanente de manera incondicionada con el objetivo de impulsar la reactivación económica.

En este sentido, Fernández Viadero ha destacado que los consistorios cántabros suman 460 millones de euros en remanentes, y que "no se entiende" que no puedan usarlos, por lo que se pretende que el Gobierno no tenga que gestionar su gasto ya que "cada uno tiene sus necesidades".