Monago dice es mejor que Vara no vaya a la Conferencia de Presidentes si va a mantener un "silencio atronador"

En este sentido, Monago ha considerado que los extremeños están acostumbrados al "silencio atronador" de Fernández Vara en determinadas cuestiones y ha comparado al líder del Ejecutivo regional con un "teléfono que se cae a la piscina y deja de sonar".

Así, en rueda de prensa, José Antonio Monago, ha criticado el "silencio" de Vara en temas como el recorte de los fondos de la PAC, sobre las declaraciones del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, sobre las recomendaciones de algunos países de no visitar España y sobre la primera entrega del Fondo Extraordinario por el Covid-19 y en el que Extremadura ha sido la "gran perjudicada".

"Si el señor Fernández Vara va a ir finalmente a la Conferencia de Presidentes, que no permita ni un euro de recorte a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos en fondos de la PAC; segundo, que no permita ni una broma con el turismo que aporta tantos ingresos y tantos empleos a nuestra comunidad autónoma, y tercero, que no permita la discriminación en el reparto de los fondos del Covid, como ha permitido ya en esa primera tanda de 6.000 millones de euros", ha aseverado el presidente del PP de Extremadura.

Por el contrario, ha dicho, si va a permitir lo anterior, es "mejor que se quede aquí" y que "no haga como ese teléfono que se cae a la piscina y se queda en modo silencio".

RECORTE "INASUMIBLE" DE LA PAC

Así, y sobre los fondos de la PAC, Monago ha criticado el silencio de Vara ante el "recorte inasumible" para Extremadura, al tiempo que ha recordado que siempre que ha habido una negociación de fondos de la PAC se ha contenido o se ha mejorado el escenario anterior, mientras que esta es la "primera vez" que se va a producir un recorte.

Además, ha lamentado que Fernández Vara se haya "quedado en silencio" ante las afirmaciones de Fernando Simón sobre que las recomendaciones de algunos países de no visitar España podría venir bien, momento en el que ha recordado que en 2019 un total de 345.000 turistas extranjeros visitaron Extremadura, quienes generaron un total de 552.000 pernoctaciones y una facturación de 279 millones de euros en la región.

"Bien haría el presidente de la comunidad autónoma en responder a esta irresponsabilidad del señor Simón", ha aseverado José Antonio Monago.

La tercera de las cuestiones sobre las que el líder de los 'populares' extremeños ha criticado que el presidente autonómico esté en silencio es respecto a la primera entrega del Fondo Extraordinario por el Covid-19 y en el que Extremadura ha sido la "gran perjudicada".

En ese reparto, Extremadura ha quedado "a la cola", con 90,3 euros por habitante, cuando la media nacional es de 126,5 euros por habitante, y ante este hecho Fernández Vara, como ha criticado Monago, "no ha dicho absolutamente nada".

Asimismo, y si se tienen en cuenta los criterios sanitarios, es decir, a la proporción de fallecidos por cada 100.000 habitantes, Extremadura es también la "gran perjudicada". "Representamos un 2,25 por ciento de la población española y vamos a recibir fondos por 1,25 por ciento", ha dicho.

VISITA DEL MINISTRO DE AGRICULTURA

Por otro lado, y sobre la visita que este jueves hará a la región el ministro de Agricultura, Luis Planas, Monago ha pedido "certezas", ya que, como ha dicho, los extremeños están acostumbrados a que "nos cuenten muchos cuentos".

"La PAC es una cosa muy seria, porque al final es una renta que riega a la actividad económica de muchos sectores de la economía extremeña", ha aseverado.

Asimismo, ha criticado que Planas esté "contento" por el recorte de la PAC y ha añadido que, "si no saben contar los fallecidos por Covid, van a saber contar los fondos que vienen de Europa".