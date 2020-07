Un total de 650 nous estudiants internacionals cursaran estudis de grau en la CEU UCH el pròxim curs

Les titulacions de Veterinària, Odontologia, Medicina, Fisioteràpia i Farmàcia concentren l'interés dels nous estudiants internacionals, encara que l'oferta formativa de la CEU UCH atrau també en els Graus d'Ensenyaments Tècnics i d'Humanitats, detalla la institució acadèmica en un comunicat.

Segons destaca el vicerector d'Internacionalització de la CEU UCH, Alfonso Díaz, "mesures adoptades per la CEU UCH com la doble presencialitat i les aules HyFlex, així com la certificació d'Espai COVID Protegit, donen certesa i tranquil·litat als candidats per a triar-nos".

"Els nous alumnes saben que amb la CEU UCH l'aposta és segura: ja decidisquen vindre al campus o quedar-se en el seu país mentre es tramiten visats, etc., van a tindre la millor experiència d'aprenentatge", afig.