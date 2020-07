La revolución del ‘fitness’ digital llega a Technogym con su nueva plataforma de contenido, Technogym Live

Si algo necesitan los amantes del fitness, en los tiempos que corren, son herramientas para poder entrenar dónde y cuándo quieran. Technogym ha respondido a sus inquietudes con las tres novedades que anunció este martes en un evento digital (Technogym Innovation Outlook) que se pudo seguir online desde todo el mundo.

La estrella de la presentación fue su nueva plataforma de contenidos Technogym Live, pero también lanzaron una actualización de su aplicación Mywellness y dieron a conocer la innovadora consola que dará acceso a todos los contenidos desde los equipos de entrenamiento de Technogym.

Technogym Live busca ofrecer una experiencia de entrenamiento única y completamente personalizada, a la que se puede acceder en dos modalidades: participando en directo o bajo demanda desde su extensa biblioteca. La plataforma alberga los contenidos patentados por Technogym, pero también ofrece la posibilidad de que entrenadores y clubes de fitness hagan accesibles sus sesiones a todos los usuarios, incluso desde casa.

Dentro de la plataforma (disponible tanto en las consolas de los equipos de entrenamiento como desde la app), encontraremos una gran variedad de contenidos: sesiones dirigidas por entrenadores y clases grupales, tanto en vivo como a la carta; rutinas de entrenamiento y ejercicios adaptados a las necesidades y nivel de cada uno, con retos motivacionales; programas de entrenamiento atlético, salud o nutrición; e incluso sesiones en exteriores virtuales para quien necesite cambiar de aires y ver otros paisajes mientras hace ejercicio.

Con entrenadores de todo el mundo

Los entrenadores más solicitados de todo el mundo han aportado a la biblioteca sus Technogym Sessions, entrenamientos virtuales ‘one to one’ que se pueden seguir en tres idiomas (español, inglés e italiano) y que son accesibles desde las consolas de todas las máquinas de cardio. Se organizan en series de seis, cada una con un objetivo diferente, y se actualizan y amplían constantemente.

Technogym Live ofrece rutinas (Routines), ejercicios con objetivos específicos (Exercices), los entrenamientos en exteriores virtuales Outdoor Virtual Trainings… y, además, permite disfrutar desde el apartado Entertainment de otros servicios externos (como Netflix, juegos, redes sociales o canales de noticias) mientras haces ejercicio. La plataforma es accesible desde las consolas integradas en los nuevos equipos de cardio Excite Live, que ocupan menos espacio, aunque dan más amplitud de movimiento a usuarios de diferentes tallas, y destacan por su conectividad con todos los dispositivos y su vocación eco-friendly.

Las máquinas de cardio Excte Live ofrecen libertad de movimientos.

Desde casa, todo el contenido está disponible en la versión 5.0 de la aplicación de Technogym, Mywellness, con la que los clubes y entrenadores pueden transmitir en streaming sus clases (en vivo o bajo demanda). De este modo, si volvemos a pasar por un período de confinamiento como el que hemos vivido, los usuarios podrán seguir con sus rutinas deportivas desde su hogar, con sus dispositivos (incluso desde la TV) y tener acceso a sus entrenadores favoritos a distancia. La comunidad fitness de Technogym interactúa a través de la aplicación, que quiere posibilitar un entrenamiento de precisión adaptado a cualquier tipo de persona.

Innovación aplicada al ‘fitness’

Personalizar al máximo las rutinas de entrenamiento es posible desde la plataforma gracias a la primera inteligencia artificial aplicada al ‘fitness’: Technogym Coach. Gestionará nuestros datos, nuestro punto de partida y nuestras mejoras para enriquecer la experiencia de entrenamiento a nuestra medida y ofrecernos nuevos retos.

Como explicaba Nerio Alessandri (CEO de Technogym) en la presentación, el objetivo es llevar el entrenamiento al siguiente nivel y aprovechar la crisis sanitaria como una oportunidad para hacer una transición digital definitiva. "Technogym Live es una experiencia de entrenamiento única y revolucionaria que ofrece a los usuarios la posibilidad de acceder a contenidos de entrenamiento atractivos y personalizados en el gimnasio, en casa, así como en cualquier lugar", detallaba.

En los últimos 35 años, la innovación ha sido una prioridad para la compañía italiana, que ha contribuido a “hacer crecer a toda la industria del fitness y el wellness. Gracias a una experiencia de usuario completamente nueva, Technogym Live proporcionará a los clubes una herramienta innovadora para sus socios, que hará único su modelo de negocio, ofreciendo además sus programas y servicios también en casa”, anunciaba Alessandri.

Ya en 1996, Technogym lanzó Wellness System, el primer software para administrar el programa de entrenamiento; en 2007, el primer equipo de ejercicios en línea y, en 2012, la primera plataforma basada en la nube de su sector. Ahora cuentan con un ecosistema conectado único, que incluye equipos de fitness, la plataforma MYWellness Cloud, así como aplicaciones móviles tanto para consumidores como para operadores de gimnasios, capaces de ofrecer a las personas un ‘bienestar en movimiento’ (Wellness On The Go).

