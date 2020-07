La Boa de Madagascar es reprodueix per primera vegada en Bioparc

Els tècnics van observar fa aproximadament huit mesos la còpula entre el mascle i la femella i ara han nascut aquestes 11 cries, que tenen una grandària de 50 centímetres aproximadament i un pes que oscil·la entre els 50 grams de les més xicotetes fins als 100 grams de les més desenvolupades en nàixer.

De moment van a romandre en quarantena on s'està realitzant un seguiment del seu creixement, especialment de la seua correcta alimentació. Una vegada es confirme que evolució és completament positiva i normal seran traslladades a uns nous terraris, creats especialment per a elles i situats en l'espectacular tronc caigut que serveix de nexe entre la zona que recrea Madagascar amb l'entrada als boscos d'Àfrica equatorial.

La Boa de Duméril (Acrantophis dumerili) a Espanya únicament pot contemplar-se en Bioparc València, en el zoo de Barcelona i en el parc del desert de Tabernas. El seu hàbitat original són els boscos secs de Madagascar des del nivell del mar fins als 1.300 metres d'altitud. Com la majoria dels membres de la família Boidae, és una serp robusta que pot aconseguir els 1,5 metres de longitud.

Posseeix bandes grises i marrons amb marques negres que recorren tot el seu cos. És una serp terrestre, solitària i, igual que la majoria de les boes, és ovovivípara, per la qual cosa els ous fan eclosió en l'interior del cos de la mare i naixen sent cries completament independents.

En existir poca presència de grans depredadors en l'illa de Madagascar, les Boes de Duméril tenen ventrades més xicotetes que altres boes, la qual cosa permet que les cries siguen més grans en nàixer. Caça a la nit, ja que aprofita el descens de les temperatures per a detectar la calor que emeten les seues preses. S'alimenta de xicotets mamífers que mata enroscant el seu cos al voltant i asfixiant-los entre els seus anells, segons expliquen les mateixes fonts.

Inclosa en la llista roja de la UICN (Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa), de moment amb preocupació menor (Least Concern), les amenaces a les quals enfronta aquesta espècie inclouen la destrucció generalitzada de l'hàbitat a Madagascar a causa de l'agricultura o el pasturatge del bestiar i la caça per a obtindre la seua pell.