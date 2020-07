Rufián al Gobierno, sobre la suspensión del tercer grado a los presos del 1-O: "Los siguientes pueden ser ustedes"

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, se ha pronunciado sobre la suspensión del tercer grado a los presos del 1-O en el pleno de este miércoles. "Hoy nuestros compañeros y compañeras duermen otra vez en la cárcel", ha lamentado.

"La Fiscalía se ha cargado su tercer grado. Hoy España huele a toga rancia y a izquierda cobarde", ha añadido. Además, ha querido lanzar una advertencia al Gobierno: "Hay un 'deep state' que nos ha declarado la guerra a nosotros, pero también al Gobierno. Y su silencio y su inacción les envalentona".

"No les pedimos que sean más de izquierdas, les pedimos que sean más valientes. Donde no hay justicia, no puede haber paz. Dejen de callar porque los siguientes pueden ser ustedes", ha concluido.

Laura Borràs: "España sólo se acuerda de la UE para recibir ayudas"

La portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, también ha dedicado unas palabras a los presos independentistas y a la suspensión de su tercer grado durante su intervención en el pleno de este miércoles para debatir los fondos europeos por la crisis de coronavirus: "El Estado español sólo se acuerda de Europa cuando tiene que recibir ayudas, pero se olvidan de los derechos", ha reprochado.

"De la condena por sedición por un acto pacífico el 1-O, a llamar terroristas a los CDR o a querellarse contra la Mesa del Parlament. Y ayer la Fiscalía les suprime el tercer grado y les priva de los derechos que tiene cualquier preso en España. No cumplen ni sus leyes, cómo van a cumplir las de la Unión Europea", ha dicho Borràs.

"Pedimos que la Justicia española deje de dar tanta vergüenza en Europa. La suspensión del tercer grado demuestra que en el caso de los presos políticos no se administra justicia, sino venganza", ha concluido.