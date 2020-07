El presidente de ALA admite que si la situación era "muy incierta" la decisión de Reino Unido "lo complica aún más"

Todo ello, después de admitir Gándara de que la noticia de Reino Unido ha sido "totalmente inesperada" y "desproporcionada", sobre todo dijo, el hecho de incluir a Canarias y Baleares, ya que en el caso del archipiélago canario los índices de contagios por cada 100.000 habitantes "son muchísimos más bajos que en el Reino Unido", por lo que consideró que "no" parece que la decisión esté basada en criterios sanitarios.

En cuanto a las consecuencias de esta decisión, expuso que uno de cada cuatro viajeros internacionales que visita España procede del Reino Unido, mientras que en el caso de Canarias se eleva a "casi el 50 por ciento, casi uno de cada dos", por lo que el efecto indicó que "puede ser devastador porque la cuarentena sí que hace que la gente se lo piense más" aunque cree que "tampoco es un requisito que haga que nadie venga".

Sin embargo, sí que consideró que el hecho de no recomendar viajar a España "tiene muchas consecuencias", ya que a modo de ejemplo apuntó que en "muchos seguros de viaje" que cogen los británicos incluyen una cláusula de que en caso de que el destino no esté recomendado, los mismos "no tienen efecto". Por ello, entiendo que esto puede provocar que "vengan muchísimos menos británicos y al ser el primer originador de tráfico puede tener un impacto devastador" tanto en el sector aéreo como en el turismo en general.

Gándara ha afirmado que esta decisión llega en un momento en el que la recuperación "estaba siendo muy tímida", puesto que en el mes de julio se ha operado en España "el 40 por ciento de los vuelos que se operaron el año pasado", mientras que en Canarias "afortunadamente se estaba superando el 50 por ciento".

Sin embargo, matizó en una entrevista a Cope Canarias recogida por Europa Press, que los pasajeros "eran menos", ya que en el mes de julio se ha transportado a "un 20 por ciento de los pasajeros que había el año anterior" y en agosto se esperaba "llegar al orden del 50 por ciento de vuelos en España".

Por ello, ha admitido que "si era muy incierto el panorama esto lo complica aún más", muestra de ello han sido las cancelaciones de vuelos de los turoperadores TUI y Jet2, si bien el resto de operadores esta semana "sigue operando con normalidad y está revisando el impacto que puede tener en la demanda".

Actualmente, ha afirmado que están prácticamente cambiando programaciones "ya no de semana a semana, sino día a día" porque el entorno "va cambiando con decisiones como esta (...). Hay mucha incertidumbre".

Finalmente, Gándara cree que se debe "mitigar al máximo" la posibilidad del contagio no solo a bordo de las aeronaves, que "es mínima, si no en destino" aunque también consideró que muchos de los turistas que visitan a España "vienen todos los años y tienen una lealtad", por lo que entiende que "el hecho de que un año se vaya a otro destino, no implica que se vaya a perder ese turista".

"España, y en este caso Canarias, es un destino muy consolidado. El propio ministro de Transporte británico se tuvo que volver porque estaba de vacaciones en España", apuntilló para agregar que en el Reino Unido la decisión "ha sentado muy mal" porque España "es el destino favorito de los británicos", algo que cree que va a seguir siendo así.