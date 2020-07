Karelys Rodríguez admite que tuvo una relación con Cayetano Rivera a espaldas de Eva González: "Yo estaba enamorada"

Karelys Rodríguez, la misteriosa abogada con la que fue fotografiado en Londres Cayetano Rivera en diciembre del pasado año, ha confirmado que tuvieron "una relación especial" a espaldas de Eva González.

La joven de 26 años lo ha reconocido en una entrevista que la revista Lecturas ha publicado este miércoles. "Nos conocimos por unos amigos hace ocho años, y estuvimos viéndonos después de unos meses de conocernos. Luego dejamos de vernos pero, de continuo, han sido cerca de unos seis años de relación", dice.

La abogada, que reside en la capital británica, ha contado que su relación con el torero se extendió hasta el pasado año. "Si alguna temporada hemos perdido el contacto durante meses, ha sido porque yo me he molestado con él", ha admitido.

Rodríguez no ha escondido cuáles fueron sus sentimientos hacia el diestro: "Estaba enamorada, aunque me lo negaba a mí misma". No obstante, no se siente "orgullosa" por la relación que ha mantenido con Rivera: "Llegó un momento en el que me afectó incluso a mi autoestima el estar con una persona en unas circunstancias así".

En cuanto a las polémicas que la pusieron en el centro de la polémica, la joven ha subrayado que su objetivo no era darse a conocer, ya que podría perjudicar a su trabajo. Por ello, la repercusión que tuvo su encuentro con el torero, en el que ambos se mostraron sospechosamente cariñosos -ya lo contaron algunos testigos en Sálvame- ha provocado que estalle.

"Me he decidido a dar declaraciones porque se han dicho cosas horribles de mí", ha señalado Rodríguez, que se encuentra dispuesta a "pasar página" y hacer justicia. "Siento que hasta que no saque lo que tengo dentro no puedo salir de esto", admite en el medio de corazón.