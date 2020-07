Un conductor dona positiu per alcoholèmia després d'estavellar-se contra un quiosc de l'Esplanada d'Alacant

Segons ha informat la Regidoria de Seguretat, l'accident, sense ferits, es va produir a les 23.20 hores quan el vehicle va envair la zona per als vianants de l'Esplanada, per la plaça del Mar, i es va estavellar contra el primer quiosc situat en la zona.

Després del succés es van personar dos dotacions de la Unitat d'Atestats del Servici Nocturn de la Policia Local i altres dos de Policia Portuària.

Per causes que es desconeixen, i que s'estan investigant, el vehicle va envair la zona per als vianants de l'Esplanada fins a impactar amb un quiosc de premsa i desplaçar-ho de la seua ubicació.

El conductor del vehicle accidentat, després de ser sotmès a les proves d'alcoholèmia, va donar un resultat positiu, per la qual cosa s'han instruït les oportunes diligències.