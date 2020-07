Itxaso ve un "órdago" la postura de Urkullu porque habrá Comisión pero cree que antes se debe conformar el Gobierno

20M EP

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, ha calificado de "órdago" que el Lehendakari, Iñigo Urkullu, no vaya a acudir a la Conferencia de Presidentes mientras el Gobierno central no convoque la Comisión mixta del Concierto y ha señalado que no se puede dudar del compromiso de Pedro Sánchez de convocarla pero cree que antes se debería constituir el nuevo Gobierno Vasco y celebrar un diálogo multilateral con todas las comunidades en ese foro. Por ello, ha pedido "menos ansiedad y un poco de paciencia".