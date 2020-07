Consultorio de Coaching: "¿Cómo puedo hacer ver a alguien todas las posibilidades que tiene?"

Cada semana 20minutos pone en marcha un consultorio de coaching. Nuestra experta, Magda Barceló, responde a cuestiones que tienen que ver con las estrategias para tener las habilidades necesarias que nos ayuden a abordar con éxito las situaciones que la vida nos depara en todos los ámbitos: laboral, emocional, personal, familiar...

Aliviar el estrés y la ansiedad sin medicamentos

PREGUNTA: Hace más de un año mi hijo desarrolló la enfermedad de Liquen Plano causada por el estrés, ansiedad y preocupaciones económicas.

Le recetaron prednisone, un medicamento muy dañino para los huesos. No lo puede seguir tomando, pero es lo único que le alivia. Quitando ese medicamento, ¿qué otra cosa puede hacer para aliviar esa condición que es emocional?

RESPUESTA DE LA EXPERTA : Recibo la preocupación por la salud de su hijo. Por lo que menciona entiendo que es una persona adulta. Detecto su intención de ayudar a su hijo adulto como la mayoría de padres. Sin embargo, según mi experiencia en la práctica del coaching, los intentos de actuar en pro de hijos ya adultos resultan contraproducentes cuando emanan de dos motivos.

El primero es cuando existe un fuerte apego al hijo, resultando en una incapacidad de dejarlo ir energética y psicológicamente, para que viva su propia vida. Esta actitud psicológica perjudica enormemente a los hijos, manteniéndolos atados y en deuda con los padres. Le recomiendo que tome conciencia de cualquier tendencia de este tipo que albergue en si mismo, que deje de accionarla y se centre en su propia vida y felicidad.

El segundo es cuando existe desconfianza en las capacidades del hijo de poder solucionar sus problemas y salir adelante, y también de una falta de confianza en la vida. Si siente afinidad con la religión cristiana, le invito a explorar la historia de Abraham y el sacrificio de su hijo Isaac. Le animo a ver en su hijo a una persona adulta y capaz para hacer frente a lo que la vida le depara. Considere las fortalezas de su hijo, pero más importante aún, céntrese en solucionar sus propios problemas. En paralelo, sostenga la mirada de confianza hacia su hijo, déjandole espacio para actuar, y aceptando cualquiera que sea su situación.

Además de animarle a poner en práctica todo lo anterior, también puede compartirle a su hijo la posibilidad de consultarme. Él y sólo él es el que tiene que querer transformar su situación, y movilizarse para buscar recursos y encontrar soluciones.

Motivar al personal de mi equipo

PREGUNTA: Dirijo a un equipo de personas y me gustaría que estuvieran más motivadas en el día a día, pero no lo consigo, ¿qué recomendaciones podría darme para lograrlo?

RESPUESTA DE LA EXPERTA : Le gustaría motivar a su equipo, pero lo que ha realizado hasta el momento no le ha funcionado. Existen distintos enfoques a la motivación de personas que se pueden dividir en dos básicos. Uno es el que pone el acento en la motivación externa, es decir, en la creencia que a las personas se las motiva por fuente externas: salario, condiciones de trabajo, bonus, etcétera.

El otro es el que considera la motivación de las personas como algo intrínseco a cada una. Es decir, que cada persona es responsable en su puesto de trabajo de encontrar aquello que le motive internamente y sacar de ahí su fuerza. Una forma de acompañar este tipo de motivación consiste en fijarse en lo que cada persona hace realmente bien y celebrarlo. También puede iniciar conversaciones en grupos pequeños en los que explorar de forma individual y colectiva cuestiones como: ¿en qué circunstancias me he sentido plenamente motivado en el pasado? ¿Cómo puedo dar lo mejor de mi, en mi trabajo actual? Tome buena nota y aplique lo aprendido.

Dicho esto, cada sector, cada equipo y cada organización son un mundo en sí mismos. Le animo a considerar ambos enfoques de motivación, enfatizando el interno, y sin olvidar el externo.

Y por último, y sin embargo lo más importante, consiste en auto-examinarse a sí mismo, preguntándose por aquello que le da vida y que le motiva en su trabajo. ¿De qué forma disfruta haciendo lo que hace? ¿Qué sentido le encuentra al hacerlo? El portal energético del liderazgo es la emoción de la alegría, del entusiasmo. Un buen líder disfruta de lo que hace y lo transmite energéticamente a su gente, en forma de confianza y visión. Por ello le pregunto, ¿de qué forma puede usted participar en estas cualidades en mayor medida que la actual?

Cualidades para ser un buen coach

PREGUNTA: Mi pregunta no será de las más frecuentes, pero me gustaría mucho poder dedicarme a lo que usted se dedica, ¿qué debería hacer o qué cualidades debería tener para poder llegar a ser un buen coach? ¿Cómo puedo hacer ver a alguien todas las posibilidades que tiene si no soy capaz de ver las mías?

RESPUESTA DE LA EXPERTA: Existen muchas formas de acompañar a las personas siendo “coach”. Por ello, le animo a fijarse más, no tanto en sus características innatas sino en explorar sus motivos. ¿Por qué le gustaría dedicarse a acompañar a personas a crecer?¿Qué le motiva a ello? ¿Por qué cree que se le podría dar bien? Fíjese si se ha encontrado en situaciones en las que ha ejercido de “coach” sin quererlo. A menudo, las profesiones ya nos viven de alguna forma, antes de ejercerlas.

Según mi experiencia, hay dos requisitos básicos para convertirse en un buen coach: el primero consiste en disfrutar acompañando el desarrollo de las personas. Hacerlo tiene que apasionarle. El segundo tiene que ver con comprometerse con su propio autoconocimiento y desarrollo personal, lo que implica abrazar prácticas de diarias de consciencia y otras disciplinas, así como el aprendizaje continuo de por vida de filosofía, psicología, espiritualidad y avances científicos de distintos ámbitos.

Usted afirma que “no es capaz de ver sus posibilidades”. Bien, a menudo esto es lo más difícil, por ello, en nuestro camino al desarrollo necesitamos a otras personas en forma de maestros que nos guíen y nos orienten. Tan solo es cuestión de buscarlos.