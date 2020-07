Ed Sheeran reniega de los excesos que cometía y se cometen durante las giras: de la comida basura a la cocaína

El cantante Ed Sheeran ha hablado sobre los excesos que cometía al principio de su carrera cuando estaba de gira y entraba en un bucle que le llevaba a no ver la luz del sol, a cometer excesos, llevar una vida insana y a atiborrarse de comida y bebida, sobre todo durante su tour de 2015.

"Para mí, todo se redujo a una mala dieta, beber y luego no ver la luz del sol mientras estaba de gira. Además de no hacer ejercicio", decía en una entrevista Hay House Chasing the Present Summit.

"Me quedaba despierto y bebía toda la noche. Los autobuses paraban en la puerta de los recintos donde tocaba y dormía en el autobús todo el día y luego me despertaba y salía, hacía el espectáculo, bebía, volvía al autobús. No vi la luz del sol durante unos cuatro meses", rememoraba sobre su gira mundial de hace cinco años.

"Todo es diversión y juegos al principio... todo es rock and roll y luego comienza a ponerse triste", recordaba, y aseguraba que ese fue su "momento más bajo".

El ganador de un Grammy asegura que se sintió identificado leyendo la biografía de Elton John, en la que el exbeatle hablaba de sus excesos con la comida y la bebida. "Eso también lo he hecho yo", pensaba Ed Sheeran.

"Luego empiezas a aumentar de peso y odias tu aspecto. Cosas como el azúcar, las cosas dulces, la comida basura, la cocaína, el alcohol, te hacen sentir bien cuanto más las haces, pero es lo peor para ti", reflexionaba.

Ahora, dice estar mucho mejor, pues ha encontrado "la moderación". "El ejercicio realmente puede ayudar. Te sientes mejor, pero también comienzas a verte mejor y cuando te ves mejor, te miras al espejo y dices: 'Oh, tal vez no me odio a mí mismo hoy'", aseguraba el cantante.

Sobre la clave de su mejoría y cómo salió del bucle asegura que su mujer, Cherry Seaborn fue clave. "Ella hace mucho ejercicio, así que fui y comencé a correr con ella", rememoraba Sheeran. "Ella come sano así que comencé a comer saludable con ella. No bebe tanto, así que yo no bebía. Creo que todo eso cambió las cosas", terminaba.