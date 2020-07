Raquel, en '¡Ahora caigo!': "Quiero el dinero del premio para pagar a un detective"

El destino del posible dinero que ganen los concursantes de ¡Ahora caigo! siempre parece tener como objetivo hacer un viaje soñado, saldar deudas, algún capricho caro... pero Raquel sorprendió a todos este martes con el fin del premio que esperaba ganar.

La sevillana comentó en su presentación que "tengo 33 años, soy técnico deportivo y trabajo en un gimnasio dando clases de zumba, baile, body pump, spinning...". Y añadió que una de sus aficiones era "montar en bici, sobre todo de montaña".

"También me gusta mucho el baile latino, me voy a bailar salsa o bachata", comentó antes de afirmar que "si gano algo de dinerito arreglaré el techo de la casa de mi madre que en el confinamiento he realizado entrenamientos funcionales y le he hecho una brecha en el techo".

Arturo Valls exclamó: "¿Qué me dices? ¿Has hecho una grieta al techo?", pero Raquel tenía otro fin más para el posible dinero que pudiera ganar en el concurso de Antena 3: "Contratar a un detective para que me vigile el coche".

El presentador quiso saber el motivo, y la sevillana le explicó que "tengo un 'admirador' que ya me ha echado tres veces azúcar en el depósito: Coca Cola, café y azúcar", y añadió irónicamente que "le mando un beso desde aquí si me ve".

"¿No sabes quién es?", quiso saber Valls. La concursante respondió que "intuyo, pero...", mientras el presentador señaló: "Que movida, ¿no? Vaya jaleo entre las grietas del techo, el otro echando azúcar en el depósito...".

Raquel contestó que "tengo una suerte...", algo que le deseó Valls antes de comenzar a jugar contra Marina en la entrega de este martes del programa.