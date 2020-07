Coronavirus.- El PP lamenta el "retroceso" laboral y defiende sus medidas para el turismo y el empleo

Señala Requena que "en la provincia de Jaén, además con una situación de crisis de precios como la que estamos viviendo en la actualidad, se necesitan medidas importantes que contengan este drama tan terrible que están suponiendo estas escandalosas cifras de paro que venimos conociendo" tras la irrupción del virus y el desplome de sectores como el del turismo.

Continúa el dirigente popular, "no todos los que perdieron su empleo en este periodo pasaron a clasificarse como parados, una parte considerable fueron considerados inactivos (1.062.800). Por todo ello, si consideramos como parados a los que se han quedado sin trabajo y han pasado a la inactividad por no poder buscar un empleo, el número de parados se incrementaría en 1.117.800 personas. De esta manera, en lugar de 3.368.000 parados, tendríamos 4.430.800; y en un lugar de una tasa de paro del 15,33%, la real sería del 18,7%".

Igualmente, avisa de que los empleados incluidos en los ERTE para esquivar sus posibles despidos "no están contabilizados como parados, ya que no han pasado tres meses desde que les afectó dicho proceso en ese trimestre". Son 4.706.200 personas, 2.832.800 más que el trimestre anterior. "Si se incluyesen los afectados por ERTE como parados, esa tasa de paro sería del 39,66%, ya que, realmente, ha habido 9.137.000 personas que no han podido trabajar", asevera sumando las cifras descritas.

"Son unos datos muy preocupantes. Menos contratos y caída en todos los sectores. En este trimestre, caen los contratos indefinidos en 361.400 (30.700 cayeron en el trimestre anterior) y los temporales en 671.900 (255.300 en el trimestre anterior). El empleo desciende igualmente en todos los sectores: servicios (816.900 ocupados menos); industria (127.000 ocupados menos); construcción (108.700 ocupados menos); y agricultura (21.4000 ocupados menos). El número de hogares con todos sus miembros activos en paro aumentan en 74.900 hogares en el trimestre y se sitúa en 1.148.800 hogares, un siete por ciento más respecto al trimestre anterior, su mayor alza en ocho años".

Y mientras el empleo se desploma, el presidente del Gobierno "aún no ha desautorizado a Fernando Simón tras su ataque al turismo, sector clave en la recuperación del empleo", toda vez que ante decisiones como las de Reino Unido respecto a sus viajeros hacia España, Simón ha manifestado que "desde el punto de vista sanitario estas decisiones nos ayudan" a combatir la pandemia porque "es un riesgo que nos quitan".

Tras dicha decisión de Reino Unido después de los múltiples brotes surgidos en España, Requena ha avisado de que "estas declaraciones ponen en riesgo el futuro de 2,2 millones de empleos".

"Hemos presentado un plan B turístico que incluye pruebas Covid-19 obligatorias para turistas financiadas por el Gobierno, un completo plan fiscal, medidas para mejorar la liquidez de las empresas, proyectos de innovación y sostenibilidad y la prórroga de los ERTE al menos hasta final de 2020. Ante la gravedad de la situación a la que nos enfrentamos como consecuencia de la pandemia, las medidas que el Gobierno ha anunciado y que vamos conociendo no solucionarán la crisis. Ni improvisación, ni bandazos, ni medidas populistas, ni declaraciones que pongan en peligro el empleo. El Partido Popular tiende la mano, una vez más, para aprobar las medidas necesarias y frenar la sangría de empleos", ha defendido.