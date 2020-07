Susana Molina habla de su situación sentimental tras los rumores sobre una nueva relación: "No es el momento"

Susana Molina se ha pronunciado en su último vídeo en Mtmad sobre su situación sentimental actual. Tras pasar por La isla de las tentaciones, la joven se dio cuenta de que su relación con Gonzalo Montoya no funcionaba y que ambos debían tomar caminos separados, lo que ha provocado que muchos estén atentos sobre sus posibles nuevos amores, dejando aflorar algunos rumores.

La murciana, que reside en la capital, ha querido contar cuál es su situación actual, asegurando que ni tiene pareja ni está abierta al amor: "Aunque llegase el hombre de mi vida ahora mismo, yo estaría bastante reacia y no funcionaría por eso. Creo que no es el momento".

Además, la influencer ha contado que cada vez es más exigente y que ha conocido muchos chicos desde que llegó a Madrid. No obstante, se confiesa reacia a enamorarse: "En el momento que veo que alguien empieza a gustarme un poquito más de la cuenta empiezo a sacar fallos de donde no hay, pero para que no me termine gustando".

Susana Molina abrazada a un misterioso chico. SUSANA_BICHO90 / INSTAGRAM

Molina ha querido aprovechar la ocasión para explicar también quién era el joven con el que aparecía en una de sus stories de Instagram. "Hace unos días subí un storie de Instagram con un amigo mío. Yo creía que era bastante evidente que era mi amigo y mucha gente empezó a especular sobre si tenía una nueva ilusión", ha aclarado la exconcursante de La isla de las tentaciones.

Finalmente, la joven ha compartido una contundente confesión para subrayar su soltería: "Me estoy enamorando de mí". Así, Molina ha expresado que aprovecha el momento para cuidar de ella misma y para disfrutar junto a sus amigas.