Cvirus.- Sanitat confirma 114 positius més i apel·la a la prudència social perquè els contagis "s'estan accelerant"

Així ho ha comunicat la consellera de Sanitat, Ana Barceló, en una roda de premsa en la qual també ha traslladat que s'han registrat 67 altes més -22 en la província d'Alacant, 7 a Castelló i 38 en la de València-, amb el que la quantitat global ascendeix a 18.104.

Actualment, hi ha 75 persones ingressades per coronavirus (sis menys que ahir), de les quals 9 es troben en UCI. En les últimes hores no s'ha produït cap defunció per aquesta causa.

Pel que fa a la situació de les residències de majors, hi ha casos positius en 9 -hui no s'ha sumat cap- i dos centres es troben sota la vigilància activa del personal sanitari. La consellera ha confirmat l'últim brot detectat en una residència de l'Eliana (València) amb 14 casos -11 usuaris i tres treballadors-.

Així mateix, Barceló ha comptabilitzat 48 brots amb 506 casos positius, 27 d'aquests focus s'han declarat aquesta última setmana, "la qual cosa permet saber que el sistema està funcionant".

"La nostra preocupació se centra fonamentalment en la mobilitat, les reunions familiars, les terrasses i l'oci nocturn", ha subratllat, en ser l'origen de gran part dels contagis de les últimes setmanes.

En els últims 14 dies, dels brots actius, el 96% són d'àmbit comunitari. Al voltant del 45% d'ells estan relacionats amb trobades de caràcter social: la mitat amb les reunions de familiars i amics (22,6%) i el mateix percentatge amb els espais d'oci.

Per edats, el 49% dels positius actuals a la Comunitat Valenciana tenen de mitjana entre 15 i 34 anys, la qual cosa suposa que han augmentat els contagis entre els joves, el 31% entre 35 i 64 i el 20% restant majors de 64 i menors de 15.

85 NOUS RASTREJADORS

Per a mantindre la traçabilitat, la consellera ha anunciat la contractació de 85 rastrejadors amb perfil de tècnics de documentació que se sumaran als 1.008 amb els quals compta la Comunitat Valenciana.