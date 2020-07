La Diputación rechaza llevar el caso de Cassá a la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo

La moción, apoyada por Cs, PSOE y Adelante Málaga, ha sido debatida al final del pleno donde el diputado socialista José Bernal ha señalado que para todos los partidos Cassá "es un tránsfuga, menos para el PP", al que ha dicho que si "tan seguro está" de que no lo es "no le importará debatirlo" en la comisión nacional.

En este sentido, el diputado 'popular' Francisco Oblaré ha destacado la "obsesión" de Bernal por Cassá, alegando que "no eran gigantes, sino molinos" en alusión al transfuguismo del diputado. Así, ha dicho que "no hay tránsfuga porque aquí no hay ningún cambio. El pacto de PP y Cs sigue firme creyendo en la palabra del vicepresidente y portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Maldonado".

Al igual que la portavoz de Adelante Málaga, Bernal ha declarado que lamenta "la mala imagen" que esta situación genera en la institución pública y se ha dirigido a su presidente, Francisco Salado, para decirle, utilizando la canción de 'El Cigala', que "se puede querer a dos amores a la vez sin estar loco", añadiendo: "por interés político".

Salado, al respecto, ha declarado que los socialistas buscan "el espectáculo" y, en relación con la moción planteada, ha espetado que si lleva a Cassá al Pacto Antitransfuguismo, que "lleve también los de Torremolinos porque está gobernando en el Ayuntamiento con dos tránsfugas".

Del mismo modo, el presidente provincial ha señalado que lo que quiere Bernal es "que Cs se vaya del pacto". "Si tenía tan claro que era tránsfuga, ¿por qué se reunió con él? Para crear inestabilidad", ha dicho; aclarando que va a seguir manteniendo a Cassá en la Diputación porque "está en el mismo sitio, con el mismo programa y el mismo sueldo" y "así va a seguir mientras yo sea presidente".

Por su parte, Teresa Sánchez, portavoz de Adelante Málaga, ha declarado que este asunto "está manchando" la imagen de la institución y ha recriminado a Cassá que "no haya abierto la boca" durante todo el pleno.

En relación con este punto, el vicepresidente de la Diputación, Juan Carlos Maldonado, ha querido diferenciar su relación política con éste de la personal, pidiéndole disculpas si le ha ofendido personalmente con sus declaraciones, pues "no quiero entrar a la crispación en absoluto", ha sentenciado.

Por ello, Maldonado ha apoyado que este caso sea debatido en la comisión de seguimiento del Pacto Antitransfuguismo y que si se determina que Cassá es un tránsfuga, ha solicitado al PP que "recapacite y rectifique por el bien de Málaga".