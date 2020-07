El Magnànim anuncia els guanyadors dels Premis València i València Nova

La Institució Alfons el Magnànim-Centre València d'Estudis i d'Investigació ha donat a conéixer els guardonats en totes les modalitats dels Premis València i València Nova. Laia Fontana, Ismael Carretero, Alberto Javier Guirao, Francisco José Chamorro, Mariló Álvarez, Jaume Benavente, Victoria Bernardo, Antonio Tocornal, Ángel Abellán, Alba Maria Flores, Miriam Ruiz i Joan Borja són els guardonats en aquesta edició.

En la convocatòria d'enguany s'han atorgat premis en totes les modalitats i la participació ha augmentat en quasi el doble d'obres presentades, respecte a l'any anterior, arribant a un total de 768, destaca la institució cultural.

Els sis jurats s'han reunit de forma virtual durant els dies 20, 21 i 22 de juliol, encara que l'anunci dels guanyadors i guanyadores juntament amb l'obertura de la plica s'ha dut a terme en una roda de premsa en la qual ha estat la vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó; el director del Magnànim, Vicent Flor; i el cap de servicis administratius de promoció cultural, Josep Vidal, qui ha actuat com a secretari.

Un portaveu del jurat de les diferents categories ha estat present en la roda de premsa de manera telemàtica i ha llegit la deliberació en directe.

Guardonats

Antonio Tocornal, per 'Ochocientas rayas de tiza', i Victoria Bernardo, amb 'Seattle', han aconseguit, respectivament, els premis València i València Nova de narrativa en castellà, mentre que Jaume Benavente s'ha fet amb el Premi València de narrativa en valencià -gràcies a l'obra 'Somnis de Valparaíso'- i Mariló Álvarez el València Nova de narrativa en valencià amb 'La taxidermista d'emocions'.

Per la seua banda, Francisco José Chamorro, autor de 'Teoria de la justicia', i Alberto Javier Guirao, amb 'Ulises X', han guanyat en les modalitats de poesia en castellà; i Ismael Carretero (Adonisíada i després') i Laia Fontana ('Rondalles i altres veritats') en les de poesia en valencià.

En les categories d'assaig, Miriam Ruiz Ruano, per 'Vós i jo entre els antics', s'ha fet amb el València Nova i Joan Borja, amb l'original 'Enric Valor, memòries', amb el València. Finalment, el guanyador en la categoria de novel·la gràfica ha sigut Ángel Abellán i Alba María Flores, qui va participar amb 'Temporada de melocotones' .

La Institució Alfons el Magnànim editarà les obres guanyadores en la modalitat d'assaig, que es publicaran en la seua col·lecció 'Estudis Universitaris'.

Bromera s'encarregarà de l'edició de les categories de narrativa i poesia en valencià; mentre que Hiperión ho farà amb les de poesia en castellà i Versàtil amb les de narrativa en castellà. Finalment, Andana s'encarregarà de l'obra guanyadora del Premi València de novel·la gràfica.

"Aposta pel treball intel·lectual i creatiu jove"

El director del Magnànim, Vicent Flor, ha destacat que "l'aposta pel treball intel·lectual i creatiu jove ha donat els seus fruits" a més remarca la importància dels Premis València com "un referent en la ciutat".

Per la seua banda, la vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó, ha remarcat "la important tasca que realitza el Magnànim, una funció d'editorial pública que edita des d'assajos a obres completes de narrativa, poesia i teatre d'autores i autors clàssics, que tracta temes d'actualitat i reflexions amb la voluntat de fomentar l'esperit crític de la ciutadania en aspectes tan importants com el pensament feminista, la física, la sociologia o la història del cinema, per posar alguns exemples".

"Per mitjà dels Premis València continuem apostant per premiar obres de qualitat, de manera que autores i autors ja consagrats o novells puguen publicar i ser llegits", ha conclòs.