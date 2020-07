Puig anuncia un pla d'ocupació dotat amb 44 milions perquè els ajuntaments contracten joves i majors de 30 anys

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat que la Generalitat té previst llançar en els pròxims dies "dues convocatòries d'ocupació per a joves i majors de 30 anys que hagen perdut la seua ocupació, per a generar uns 3.300 llocs de treball, amb la finalitat de que els ajuntaments tinguen la possibilitat de fer front a les conseqüències de la Covid-19, tant en l'àmbit social com en la prevenció".

Ximo Puig, que ha presidit la reunió del Consell Valencià del Turisme, que s'ha constituït aquest dimarts oficialment, ha incidit que amb aquestes ajudes, dotades amb 44 milions d'euros, es pretén "dotar als ajuntaments dels màxims instruments disponibles perquè puguen fer front a aquesta situació des de la informació al ciutadà, des del convenciment, així com des de la voluntat d'empatitzar i de fer-nos corresponsables".

Aquestes convocatòries s'engloben dins d'un programa d'ajudes extraordinàries dirigides a les entitats locals valencianes, que es publicaran en els pròxims dies perquè els consistoris puguen disposar d'aquest personal amb la màxima celeritat possible.

El termini per a realitzar aquestes sol·licituds per les entitats locals s'estendrà fins a la primera setmana de setembre.