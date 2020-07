El foc, que s'ha iniciat a les 12.50 hores, no ha provocat cap dany personal, ja que, a pesar que a prop hi havia diverses cases, no ha sigut necessari evacuar cap d'elles, segons han informat fonts del Consorci Provincial de Bombers.

En les tasques d'extinció del foc han participat dos dotacions de bombers, que ho han apagat a les 14.45 hores.