Coronavirus.- La Policia Local de València denuncia 1.267 persones per no portar mascareta

Davant aquestes xifres, l'edil ha apel·lat de nou a la responsabilitat i a extremar les precaucions per la gravetat de la situació. "Hem d'integrar allò que ja sabíem fa uns mesos i que ara pareix que hàgem oblidat: qualsevol pot contagiar, qualsevol pot ser contagiat i un pot contagiar-se en qualsevol situació", ha recalcat el responsable de l'Àrea de Protecció Ciutadana en l'Ajuntament de València, qui ha insistit en l'obligatorietat de l'ús de la mascareta i en la necessitat de mantindre les distàncies físiques.

Els dies que concentren més denúncies per no portar mascareta coincideixen amb els caps de setmana. Els divendres acumulen un total de 278 i li segueixen els diumenges amb 230. A continuació figuren els dijous amb 207 i els dissabtes amb 171.

"Es tracta d'un problema de comportament i responsabilitat on no es pot criminalitzar a la joventut, els joves reprodueixen moltes vegades comportaments. Darrere d'eixes xifres de denúncies, també hi ha sancions per comportaments de persones adultes que no es comporten amb tota la responsabilitat que requereix aquest moment crucial", ha afegit Cano, per a qui cada nou brot "és un colp a la nostra societat, al nostre benestar, a la nostra economia i en la nostra mà està no autolesionar-nos amb les nostres actituds" ha afegit el regidor de Protecció Ciutadana en el 'cap i casal'.

LA MARINA

En La Marina s'han registrat fins ara 395 denúncies, 247 a la nit i 148 a la vesprada. Els caps de setmana concentren de nou la major part de sancions, concretament els diumenges on Policia Local de València ha arribat a imposar fins a 123 denúncies, li segueixen el divendres amb 88 i el dissabte amb 69.

La Unitat de Convivència i Seguretat (UCOS), amb 594 denúncies, és la unitat que més sancions ha imposat en formar part de les seues comeses principals durant aquests dies. Li segueix la Divisió de Seguretat Vial amb 216 i quant als districtes, lidera el nombre de sancions Russafa, amb 150, a continuació està la 1ª Unitat, Centre, amb 93 denúncies per no portar mascareta.