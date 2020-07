Edurne presentará 'Fam Jam', el nuevo 'talent' de Fremantle para Disney Channel

No hay dos sin tres, y si no que se lo digan a Edurne. La cantante será la conductora del nuevo talent de baile de Disney Channel que prepara Fremantle, productora con la que ya trabaja la artista, como jurado, tanto en Idol Kids, como enGot Talent.

El concurso, que ya fue estrenado en febrero en EE UU con gran éxito, llega ahora a nuestro país en busca de las familias que mejor bailan sobre un escenario. Los casting del programa ya están en marcha y el proyecto verá la luz en los meses de otoño.

En él, doce familias lucharán por demostrar cuál es la mejor bailando sobre un escenario. En cada gala, las familias que contarán con un coreógrafo profesional como ayuda, tendrán que mostrar el fruto de su trabajo semanal para intentar ganarse una plaza en la final del concurso.

De esta manera, Fremantle apuesta, una vez más, por la cantante que se ha mostrado muy emocionada: "Estoy encantada de formar parte de 'Fam Jam ¡Baila en familia!', un formato que me ha enamorado desde el primer momento", reconocía Edurne en un comunicado de la compañía Disney.

Esta vez la intérprete de Catarsis, último álbum de la artista, pemanecerá ajena a las valoraciones del jurado y será la encargada de conducir el nuevo talentde Disney Channel.

Risto Mejide, compañero de Edurne en Got Talent, también se ha pronunciado sobre la elección de la cantante para el formato familiar: "Para mí es un sí".