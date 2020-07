EPA.- PP recrimina a Puig que no tinga un pla per a reactivar ocupació i "intente tapar amb pegats el tsunami de l'atur"

Caballero s'ha referit d'aquesta manera a les dades que reflecteixen que la Comunitat és la tercera on més va créixer la desocupació en el segon trimestre amb 42.500 aturats, un 12,18% més que en el trimestre anterior, mentre es destrueixen més de 128.000 llocs de treball segons l'Enquesta de Població Activa (EPA) publicada aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Per al portaveu d'Ocupació, "abans lideràvem la creació d'ocupació, la generació d'oportunitats, lideràvem la creació d'empreses i l'alta d'autònoms, i ara, amb el Botànic al capdavant de la Comunitat i amb el PSOE al capdavant del Govern d'Espanya, la Comunitat lidera la destrucció d'ocupació".

En aquest context, ha assenyalat que "hi ha moltes empreses, molts autònoms i pimes valencianes que tenen por al fet que un segon rebrot, com ja estem veient, se'ls porte per definitivament per davant" davant la falta d'ajudes i d'"altura" d'aquest Consell.

Caballero ha preguntat a Puig "què més ha de passar, quantes persones més s'ha de quedar en l'atur perquè el Consell es prenga de debò el problema d'atur que pateix aquesta Comunitat". Així, ha assenyalat que "Puig no se n'adona que no podem tapar amb pegats el tsunami que tenim per davant".

"Quan van a fer alguna cosa i van a aprovar un pla per als aturats valencians?, perquè amb més de mig milió d'aturats, amb més de 400.000 valencians afectats per un ERTO i amb el drama dels autònoms, no es pot quedar de braços creuats", ha assenyalat.