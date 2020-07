L'EMT de València aprova instal·lar mampares higièniques i de seguretat en els primers 69 busos, el 14% de la seua flota

L'Empresa Municipal de Transports (EMT) de València iniciarà la instal·lació progressiva de mampares higièniques i de seguretat en els seus autobusos, al costat de l'habitacle del conductor, amb la licitació dels primers 69 dispositius, la qual cosa suposa el 14% de la seua actual flota de vehicles.

La companyia pública ha aprovat en el seu consell d'administració d'aquest dilluns la compra d'aquests sistemes per a dos models concrets de vehicles per una mica més de 195.000 euros, amb un termini d'execució d'un any com a màxim, comptant el lliurament i el muntatge.

D'aquesta manera, l'EMT comença a equipar els seus vehicles, en concret el 14% del total de la flota, amb uns dispositius reclamats històricament pel col·lectiu de conductors com a element de seguretat enfront de possibles agressions, però que s'ha evidenciat també com a fonamental a l'hora de garantir la seguretat sanitària enfront de la Covid-19 com a barrera física per a evitar els contagis.

Actualment, els autobusos de la flota empren plàstics en el seu interior per a separar la zona de conducció de la resta del vehicle. El problema d'aquesta mena de compra massiva és que no hi ha un prototip únic a causa de la diversitat de models d'autobusos existent (més de 35 diferents), que requereixen solucions pràcticament individualitzades.

Com va informar 20minutos, l'EMT de València va presentar el mes de maig passat, a punt de començar la desescalada del confinament, el primer d'aquests prototips de mampara.

En canvi, els 164 vehicles nous que incorporarà l'EMT entre enguany i el pròxim en virtut de la seua última compra a gran escala ja incorporaran mampares, atés que era un dels requisits establits en els plecs tècnics.

L'adquisició d'aquestes primeres 69 mampares obeeix a dues licitacions aprovades en el consell d'administració d'aquest dilluns amb els vots a favor de tots els grups (Compromís, PSPV, PP i Cs), menys de Vox, que es va abstindre.

Característiques de la compra

El primer contracte preveu la instal·lació d'aquests elements en 53 autobusos Mercedes Benz Citaros, sèries 42, 53 i 54 de la companyia pública municipal. Amb un pressupost de 170.653,56 euros (impostos inclosos) i un termini d'execució d'un any, la licitació exigeix la col·locació d'un cristall homologat de huit mil·límetres de grossària, sense buits entre els seus components i sense elements que obstaculitzen la visió del conductor.

El segon contracte afecta a 16 busos Scania Euro VI sèrie 43 i té un pressupost d'eixida de 24.841,78 euros, també amb un horitzó d'any com a màxim. En aquest cas, requereix la col·locació d'una estructura d'acer inoxidable i d'un cristall homologat de sis mil·límetres de grossària.

En tots dos casos, les mampares incorporen una ranura inferior per al pagament en metàl·lic (en el suposat cas que aquest siga possible) o per a l'intercanvi de documents amb el conductor.