Giner (Cs) pide a Ribó que "no alarme" y prepare a la Policía para evitar el botellón y fiestas clandestinas

Giner, que ha realizado estas manifestaciones al termino de la Junta de Portavoces de este martes, ha comentado que el alcalde les ha señalado que la decisión del cierre de esos establecimientos es competencia del president de la Generalitat.

"Nosotros entendemos que hay que tomar la decisión que sirva para proteger la salud de los ciudadanos, pero, hasta que no se tome esa decisión, no se puede generar inseguridad, diciendo que 'yo lo quiero cerrar, pero la Generalitat no", ha recriminado Giner.

"Pedimos que Ribó no alarme, ya que no está en su mano tomar la decisión, pero si está a favor del cierre del ocio nocturno, como ha manifestado, lo que debe hacer es preparar a la Policía local para evitar el botellón y las fiestas clandestinas", ha agregado el portavoz 'naranja'.

Por otra parte, Giner ha informado de que ha vuelto a pedir a Ribó, como ya hizo por escrito, que durante el mes de agosto el Ayuntamiento celebre un pleno.

"Es una cuestión extraordinaria, pero es importante que los grupos políticos estemos de forma oficial, presentes y tomando decisiones ante la situación de crisis económica, de paro, con los datos que hemos conocido hoy mismo, una situación sanitaria difícil, con rebrotes, y la situación de autónomos y pymes", ha argumentado.

Y ha advertido: "De lo contrario, el último pleno será este jueves 30 julio y no habrá otro hasta finales de septiembre. Sesenta días en los que Ribó no va a dar cuentas de lo que está pasando a los partidos de la oposición".