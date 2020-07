El Sergas subraya el fin informativo del registro de viajeros, aunque contempla sanciones si se incumple

En declaraciones a Europa Press este martes, día en el que el Diario Oficial de Galicia publica la relación de 136 países y cinco comunidades afectadas por la medida, el gerente del Sergas, Antonio Fernández-Campa, ha señalado que el objetivo del registro es informar "a las personas que vienen a Galicia sobre cuáles son las actuaciones que pueden hacer mientras están aquí" y comunicarles "información que puede ser de su interés", como normativas sobre el uso de mascarillas en toda la comunidad o "qué tendrían que hacer" si presentan sintomatología compatible con la covid.

Además, la Consellería de Sanidade ofrecerá la opción de que ciudadanos que procedan de países que ya han protagonizado algún caso importando -Fernández-Campa ha nombrado a México, Brasil o la República Dominicana- se sometan a una prueba PCR aunque no presenten síntomas.

"Queremos ofrecer esa posibilidad para mayor seguridad de esas personas y de los contactos que tengan en Galicia", ha apuntado el gerente del Servizo Galego de Saúde, que recuerda que el registro de viajeros no está pensado exclusivamente para ciudadanos extranjeros, sino también para los gallegos que procedan de esas zonas por motivos laborales o de ocio.

SANCIONES

Con todo, las personas que no comuniquen su procedencia de los países y comunidades señaladas por la Xunta (un listado que se revisará, como mínimo, cada 15 días y que monitorizará la evolución epidemiológica para la inclusión o eliminación de áreas) se exponen a sanciones que variarán en función de las consecuencias que haya tenido su conducta.

Según resume el responsable del Sergas, "no es lo mismo" que la falta de comunicación se salda "sin trascendencia directa para la salud" que el hecho de que una persona "consciente" de que debe informar a las autoridades que procede de un área de riesgo lo "omita" y "acabe generando un brote".

"La circunstancia es distinta y la variación de la sanción en su caso va a ser distinta porque así lo prevé la Ley de Salud. Depende del resultado de los hechos", añade Fernández-Campa, que comenta que existe "mucha graduación" en el régimen sancionador de la normativa sanitaria gallega, con tres niveles de infracciones (leves, graves y muy graves) a su vez divididas en tres grados (mínimo, medio y máximo).

Las sanciones contempladas en la Ley de Salud de Galicia van de los 601 euros en el nivel más bajo a 601.012,11 euros en el grado máximo. La autoridad sancionadora recae en la administración autonómica, que velará por el cumplimiento del registro en colaboración las entidades locales.

"La norma permite un abanico de sanciones muy amplio, pensando en la gravedad", señala Fernández-Campa, que apunta que la medida "fundamentalmente no está implantada para establecer sanciones". Ni siquiera creemos que el carácter coercitivo es lo que va a hacer que la gente haga o no la declaración pensando en que puede o no hacer la declaración", ha añadido el gerente del Sergas.

INFORMACIÓN DEL MINISTERIO

Sanidade justifica la necesidad de contar con su propio registro de viajeros ante la falta de información de los datos que recoge el gobierno en los aeropuertos. "No tenemos ninguna información de ello. En los más de 30 casos que hemos tenido importados y que han venido en vuelos de otros países, en ninguno hemos tenido conocimiento; solo en el momento en el que tenía sintomatología", ha remarcado Fernández-Campa.

"Si ya tuviésemos la información, no sería necesario que nos la volviese a facilitar", dice sobre la duplicidad del registro de viajeros entre las autoridades estatales y autonómicas, al tiempo que duda de la "utilidad" de estos controles realizados por la Administración central.

"Tienen una utilidad limitada porque los casos llegan igualmente y sin tener nosotros tengamos conocimiento de ellos. Por eso entendemos que hay que hacer alguna medida complementaria", ha apostillado.

INFORMACIÓN

Así las cosas, a lo largo de la mañana de este martes, la Consellería de Sanidade ha iniciado el proceso para informar de la creación de este registro a los actores implicados.

Y es que, establecimientos hosteleros, operadores turísticos, compañías de transporte y empresas deben comunicar a las personas que procedan de los países de la lista la necesidad de que cubran el cuestionario de la Xunta.

Por ello, Sanidade se ha puesto en contacto con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y la Consellería de Cultura e Turismo para que difundan el contenido de la orden publicada este martes en el DOG.

También se instalará cartelería en aeropuertos y estaciones de tren y autobús que contará con un código QR con el que los viajeros podrán acceder directamente al formulario colgado en la web de la Consellería.

"Es un trámite sencillo y fácil que nos va a permitir ofrecer información a los que nos visiten", resume Fernández-Campa, que recuerda que los datos personales serán eliminados a los 28 días, una vez cumplido el ciclo de infección.