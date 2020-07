Educació firma amb la concertada un acord de treball conjunt per a assegurar atenció i seguretat el pròxim curs

El conseller d'Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, i el secretari autonòmic d'Educació, Miquel Soler, han assistit a la firma juntament amb integrants de les organitzacions empresarials Educació i Gestió (Escoles Catòliques), Feceval i UCEV, i sindicals dels centres educatius privats concertats valencians -FSIE, USO, FE CCOO, FeSP-UGT i STEPV-, informa la Generalitat en un comunicat.

Tant el conseller com el secretari autonòmic han reiterat "la importància i la transcendència d'aquest acord, que mostra la unitat de la comunitat educativa valenciana per a encarar units el pròxim curs i, alhora, el compromís de totes les parts per a assegurar les necessitats educatives i formatives de tot l'alumnat amb la màxima seguretat".

Totes les organitzacions firmants es comprometen a treballar conjuntament perquè l'organització i el desenvolupament del curs 2020-2021 "es produïsquen en les condicions de seguretat per a tota la comunitat educativa i amb l'atenció educativa necessària a l'alumnat de tots els nivells del sistema educatiu".

DOTACIÓ EXTRAORDINÀRIA RECURSOS

Per a aconseguir aquest objectiu, totes les parts firmants de l'acord analitzaran la concreció de mesures en els centres educatius concertats, així com la dotació extraordinària de recursos econòmics i d'increment d'hores addicionals de professorat necessàries per a un funcionament adequat dels centres.

També s'ha acordat crear una comissió de seguiment de l'acord, integrada per l'Administració i les organitzacions sindicals i empresarials firmants.