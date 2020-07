El Consejo de Gobierno del próximo lunes aprobará ayudas por 3 millones para "fortalecer" la contratación indefinida

El anuncio lo ha realizado en Jadraque (Guadalajara), durante la firma de un protocolo para la puesta en marcha de un servicio de comida a mayores, donde ha resaltado que en su opinión al Gobierno de Castilla-La Mancha no se le está quedando ni un solo milímetro de territorio sin cubrir con un margen u otro de ayudas.

En este sentido ha apostillado que, a día de hoy, más de la mitad de los autónomos de la región ya ha cobrado o están cobrando la ayuda y ha avanzado que el resto la van a cobrar en próximos días.

Según García-Page, hay miles de autónomos que no tenían ni para pagar el local y también ha señalado que se ha notado un cambio de hábitos y de movimiento turístico; sin embargo, ha afirmado que a mitad de la región está ahora "llena" de turistas, algo que no pueden decir otros y ha querido resaltar que no le importa que sean belgas o ingleses porque si alguien tiene síntomas, se le atenderá, considerando que esta región tienen alternativas que habrá que saber estimular.

LA FINANCIACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS

De otro lado, el presidente se ha referido nuevamente a problema de la financiación de los ayuntamientos, y ha avanzado que si esta semana no se "arregla", aprovechará para comentarlo en la Conferencia de Presidentes del viernes, una iniciativa que ve también positiva y que debe llevar a continuar en una línea de colaboración entre el Estado y la comunidades autónomas.

"Ojalá se arregle esta semana porque creo que ya se tenía que haber hecho pues necesitamos que fluya", ha precisado el presidente tras reconocer que si bien Castilla-La Mancha se puede gastar mucho dinero en un sitio o en un sector, la única administración que lo puede gastar de forma distribuida en todo el territorio son los ayuntamientos.

Así, García-Page ha asegurado tener claro que ese dinero, dispersado por todo el país, puede ayudar a muchos pequeños problemas y por eso lo ha reclamado.

La cogobernanza que se ha establecido a partir de este virus es "de ida y de vuelta" haya o no mando único estatal, convencido de que "es impepinable que se mezclan todas las competencias", y desde esta mentalidad ha invitado a todos a trabajar juntos en este camino.