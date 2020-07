Climent anuncia un "pla pioner" per a crear un clúster sanitari a la Comunitat Valenciana i no dependre d'altres països

"En aquests moments és important marcar una prioritat des de les institucions i això és el que anem a fer a través d'un pla pioner com és el clúster de salut i pensem que aquest clúster és transversal", ha asseverat el conseller.

"Hem de capitalitzar-ho en tot el territori i fer que tots els nostres sectors productius s'impliquen, el metalmecànic, el tèxtil, el calçat, el farmacèutic, el clínic, fins i tot el turisme de salut, de manera que les nostres empreses comencen a treballar de forma transversal, no de forma compartimentada", ha agregat Climent.

El titular d'Economia ha visitat l'empresa ProSafe Plus, situada en el parc industrial d'Elx (Alacant), que es dedica a la fabricació i comercialització de productes sanitaris i higiènics, i que ha sigut creada en dos mesos arran de la pandèmia Covid-19.

Per a Climent, "cal reflexionar sobre el que ens ha passat i sobre que hem d'anar cap a una indústria de proximitat per als productes essencials".

"Està clar que la nostra economia depèn de tercers països i això fa que patim davant qualsevol crisi, però especialment davant una de caràcter sanitari i, per açò, la indústria productiva és essencial per al nostre desenvolupament, sobretot la de productes bàsics per a la vida", ha assegurat.

"RESILIÈNCIA I CAPACITAT D'ADAPTACIÓ"

El conseller ha posat en valor que "molts industrials de la Comunitat han demostrat resiliència i capacitat d'adaptació a situacions difícils" com una pandèmia i "hi ha hagut molta relocalització en la nostra indústria, reconversió i també s'han generat moltes oportunitats, com és l'exemple de Manuel Fernández, fundador de ProSafe Plus, que abans de la Covid-19 estava en el sector metalmecànic i ara fabrica en el tèxtil".

En aquest sentit, ha recordat que des de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace), s'han activat ajudes de 5 milions per a adaptar a les empreses al teletreball i una altra línia d'ajudes per valor de 5 milions d'euros per a les empreses que hagen decidit reconvertir la seua activitat per a fabricar material sanitari, i "estem refent les ajudes del Pla Estratègic de la Indústria".

Pro Safe Plus és una empresa que projecta, produeix, distribueix i comercialitza una amplíssima gamma de mascaretes quirúrgiques i equips de protecció de la més alta qualitat i total traçabilitat, comptant per a açò amb els mitjans productius més avançats.

El sistema de treball focalitzat en una automatització completa, traçabilitat total i l'ocupació dels mitjans més exigents de control de qualitat fa de les instal·lacions de Pro Safe Plus una referència europea i mundial pel que fa a mitjans productius.