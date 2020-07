Page atribuye descenso paro en la región a "buena dosis de relación" entre el sistema público y lo privado

En este sentido, el presidente ha señalado que en Castilla-La Mancha hay "muchísimo colchón social" y "mucha gente trabajando" en la atención a mayores, en la sanidad, la discapacidad o la docencia y eso es "porque es una prioridad" de este Gobierno. También ha incluido aquí el ámbito económico, asegurando que se están captando "como nunca" antes empresas nuevas.

En todo caso, no ha querido celebrar que en España haya subido mientras que Castilla-La Mancha ha sido la segunda comunidad en la que más ha bajado tras Andalucía porque según ha precisado, "no se trata de una coyuntura concreta sino un niten global" a la par que ha dicho que el objetivo es que la región siga siendo atractiva para que lleguen empresas.

A LOS EMPRESARIOS LES OFRECE CASTILLA-LA MANCHA

Y en este sentido el líder de la región ha pedido optimismo a los castellanomanchegos ante esta pandemia, asegurando que la COVID-19 es algo "temporal aunque se retrase la solución".

"Aquí no solo no metemos miedo a los empresarios sino que me propongo que vengan todos los que quieran o tengan miedo de ir a otros sitios y que aquí no haya nadie que gana votos metiendo miedo", ha precisado.

En este sentido, ha señalado que el objetivo puede ser también plantearse que haya un cambio de horizonte para el cambio de año porque "es previsible" que existan medicamentos "infinitamente más avanzados" que los actuales y que se hayan depurado todos los protocolos de actuación sanitaria.

Ha aprovechado este acto para tener un recuerdo especial para la alcaldesa de Villanueva de la Torre, Sara Martínez Bronchalo, que según ha indicado se encuentra hospitalizada por el virus.

García-Page ha reconocido que la situación por la crisis sanitaria "es fea" pero ha subrayado que se niega ha hacer "drama sobre el drama" porque "las administraciones no deben convertir esto en más alarma" ya que además de repercusiones internacionales podría conllevar pensar por qué no un segundo estado de alarma.

Ante esto, para el presidente, si bien el confinamiento fue determinante para un parón en seco, ahora lo que hay que hacer es administrar con confianza y con prudencia, avanzando que en Castilla-La Mancha, a día de hoy, ya hay más de 22.000 rastreos realizados por los rastreadores a lo largo de toda la comunidad y cree que eso debe conllevar también "tranquilidad".

ANALIZAR "CON PRUDENCIA"

De su lado, en Santa Cruz de Mudelo, el director general de Programas de Empleo, José Luis Cabezas, ha llamado a analizar "con prudencia" en el escenario de distorsión provocado por el COVID, aunque ha destacado que el descenso en la tasa de paro en la región ha reducido la brecha con respecto al conjunto del país a poco más de un punto, recordando que en el año 2015 esa diferencia era de siete puntos. "Debemos continuar muy vigilantes y trabajando muy duro para reducir el desempleo en la región", ha asegurado.

José Luis Cabezas se ha referido a los datos de la EPA publicados hoy durante su estancia en Santa Cruz de Mudela, donde ha visitado los trabajos de conservación que se están realizando en la Plaza de Toros de Las Virtudes, uno de los proyectos desarrollados en el marco del Plan de Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Allí, ha reconocido que el impacto del COVID se ha dejado sentir "en el descenso de la población activa y en la población ocupada en la región", dentro de una caída generalizada en ambos indicadores en el conjunto del país, pero ha subrayado que, pese a ese contexto, en la región se ha reducido el paro tanto en términos trimestrales como en términos interanuales.

"La caída ha sido especialmente intensa en términos trimestrales, con 20.900 personas paradas menos", ha indicado José Luis Cabezas, que ha reconocido que el dato supone un respiro "en un contexto de subida del paro en el conjunto del país", y ha valorado el descenso en la tasa de paro en la región, que se ha situado en el 16,8 por ciento, y que se haya reducido la brecha con la tasa de paro nacional a poco más de un punto. "En el segundo trimestre de 2015 esa diferencia era de 7 puntos", ha recordado, "y aunque esta EPA hay que analizarla desde la prudencia que exige la situación actual, la evolución nos anima a seguir trabajando de manera intensa por reducir aún más esa brecha".