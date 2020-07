Cantó creu que Compromís i Podem tenen un "atac de banyes" pels acords entre PSPV i Cs

Davant aquesta postura, Cantó creu que "ara com ara és molt difícil" arribar a un pacte de reconstrucció amb ells, un acord que es vota la setmana vinent en Les Corts. "El tripartit ha de centrar-se en allò que ens uneix i no en allò que ens separa", ha defès en declaracions als mitjans després de la junta de portaveus.

Però ha sostingut que el PSPV "a vegades ho té una mica complicat" mentre dona "per perduts un Compromís i un Podem que tenen un atac de banyes i estan tibant la corda en un pacte en el qual no cal ficar ideologia". "Com vaig dir a Ximo Puig -president de la Generalitat i líder dels socialistes-, en sanitat, residències, economia i turisme hem d'arribar a un acord de mínims", ha subratllat.

Cantó ha posat l'accent que és el que demana la societat, "que els polítics siguen útils i no es dediquen a donar-se garrotades com el quadre de Goya", sobretot davant els últims brots de coronavirus a la Comunitat Valenciana, entre ells un "molt preocupant" en una residència de L'Eliana (València).

Més enllà del pacte per la reconstrucció, el síndic 'taronja' ha criticat que els grups del Botànic "tornen a deixar l'oposició sense control" en no acceptar que el ple de Les Corts de la setmana vinent, l'últim abans de les vacances fins al reinici del 7 de setembre, incloga en l'ordre del dia la sessió de control a Puig.

Per part de Vox, la seua portaveu adjunta, Llanos Massó, també ha denunciat que en un ple ordinari no hi haja control al president i sí una compareixença de Puig per a parlar sobre els fons europeus. Ha advertit dels "requisits que caldrà suportar d'eixe rescat" de la UE.