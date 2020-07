Coronavirus.- Puig assegura que existixen reunions a nivell diplomàtic amb el Regne Unit per a revertir la seua decisió

"Volem que el Govern continue parlant i parlant en benefici del conjunt de les comunitats autònomes afectades", ha incidit.

"S'estan produint reunions i mantenim una relació estreta amb l'ambaixada", ha assegurat Puig, a preguntes dels mitjans a Benidorm (Alacant) al final de la reunió en la qual s'ha constituït el Consell Valencià de Turisme i a la presentació del Pla Estratègic de Turisme de la Comunitat Valenciana 2020-2025 en l'Invat·tur.

En qualsevol cas, ha subratllat que la decisió correspon al Govern britànic i, per açò, ha reclamat treballar amb la mirada posada en les pròximes setmanes".

"Cal estar sobretot sense generar més crispació i confrontació", ha continuat perquè ha estimat que "no aporta cap benefici a ningú".

A més, ha indicat que li ha "agradat" escoltar a Benidorm que "molts britànics estan defenent que realment ací s'està més segur que en algunes zones de Gran Bretanya". "Volem que hi haja la màxima empatia, sobretot amb aquells que han confiat a la Comunitat Valenciana, Benidorm i la Costa Blanca; molts britànics que porten molt de temps confiant, no volem que eixe fil de caràcter emocional es trenque", ha resolt.

OCI NOCTURN: "NO DEMOCRATITZAR LA CULPA"

Per la seua banda, qüestionat per la possibilitat d'adoptar una decisió sobre els locals d'oci nocturn, Ximo Puig ha exigit "no democratitzar les culpes".

"El que sempre hem d'abordar la qüestió és des del consens amb els experts, serenitat, consens i moderació", ha assenyalat per a adoptar "mesures quirúrgiques i no mesures de caràcter general que no té res a veure amb una actuació justa", i s'ha referit al tancament de Gandia.

Així, ha comentat que si la pandèmia avança en "algunes ciutats" es prendran les mesures oportunes en "oci nocturn o en un altre tipus d'accions que es puguen prendre".

"No es pot estigmatitzar cap sector", ha sol·licitat i ha recordat que la "majoria" dels brots valencians es produeixen en contagis entre familiars i "algunes discoteques".

Per açò, ha exigit ser "absolutament durs i determinats amb aquelles empresa que no compleixen amb allò que està establit". Ha defès que s'ha adoptat un Decret Llei i ara cal veure com es desplega: "Hem de donar resposta a una normativa que ha de complir tot aquell que tenen un negoci".

"No es pot democratitzar la culpa; cal actuar amb aquells que no fan el que és correcte", ha advertit.

ALEMANYA I BÈLGICA

Finalment, preguntat sobre la decisió dels governs d'Alemanya i Bèlgica de recomanar no anar a Aragó, Catalunya i Navarra, el president valencià ha indicat que la Unió Europea va subratllar ahir dilluns que no es pot fer una "discriminació" entre les regions europees "per raons no explicables".

"Totes les decisions han d'estar ben fonamentades i argumentades sobre la base de criteris epidemiològics", ha exposat i ha demanat "transitar aquest temps sense demagògies" i tenint en compte que "cada acció té conseqüències".

"Quan es diu que cal tancar tot, és que té conseqüències", ha incidit, i ha assenyalat que s'ha de "buscar l'equilibri permanentment, que és difícil però no es pot tindre una visió maniquea, perquè això no és positiu", ha manifestat.

Finalment, ha alertat que li "preocupen" les decisions que es prenen per "raons de política interna", perquè, al seu juí, "això seria una situació molt negativa per a la cohesió europea".

Així, ha cregut que la posició d'Alemanya està "sustentada en alguna argumentació, no com la britànica".