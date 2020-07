Sindicatos avisan de datos "irregulares" en los que personas registradas inactivas son "en realidad" parados

Al respecto, la CIG explica que la EPA "no contabiliza como personas paradas a las que se quedaron sin trabajo durante este tiempo y no pudieron iniciar, por ejemplo, una búsqueda activa de empleo", pues según la metodología utilizada es uno de los requisitos para ser considerada persona en paro. "De este modo, miles de trabajadores pasan a ser consideradas personas inactivas cuando en la realidad son desempleados".

En esta línea, UGT pone el foco en que los inactivos tuvieron un gran crecimiento en Galicia, en más de 50.000 personas, "lo que evidencia que muchos de los trabajadores que perdieron su empleo" la EPA no los computa como desempleados "debido a que no pudieron cumplir con las condiciones de búsqueda de trabajo, básicamente por el confinamiento o por situaciones como no estar disponible por razones de cuidado de personas dependientes".

Sobre este extremo, UGT apunta que la tasa de paro gallega (del 11,9%) "no muestra la realidad porque muchos parados se consideran inactivos".

Asimismo, Comisións Obreiras indica que la metodología de la EPA "no puede esconder que el COVID-19 tiene un impacto catastrófico en el empleo y en las condiciones de vida de los gallegos". Llama la atención sobre el número de encuestas realizadas, así como incide en la confusión entre inactivos y desempleados.

Además, todos coinciden en tomar con cautela los datos oficiales, dado que hay que tener en cuenta que miles de personas en ERTE no computan en estas cifras.

REIVINDICACIONES

Junto a esto, los sindicatos realizan diferentes reivindicaciones en relación con el futuro del mercado laboral. La CIG reclama la derogación de la reforma laboral y un plan gallego de industrialización para la creación de puestos de trabajo.

Por su parte, UGT considera "imprescindible" impulsar la protección por desempleo y derogar la reforma laboral, en un contexto de pandemia con repercusiones "dramáticas" para el empleo.

Para CC.OO. se necesita un plan urgente de recuperación económica y social en Galicia. Lamenta que hay 57.100 hogares con todas las personas en paro en Galicia y 38.900 hogares sin empleo.