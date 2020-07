EPA.- Puig titla de "molt negatives" les xifres de l'atur per "més esperades que foren"

Puig s'ha referit així, a preguntes dels mitjans a Benidorm (Alacant), al fet que la Comunitat Valenciana va ser la tercera on més va créixer la desocupació en el segon trimestre amb 42.500 aturats més i com a conseqüència de l'impacte de la crisi del coronavirus.

El president valencià ha recordat que l'autonomia havia estat "convergint" al llarg del 2019 amb la resta d'Espanya.

Així, ha parlat de la necessitat d'establir mesures "pal·liatives" com els ERTO, dels quals ha dit que han sigut "molt importants", així com "unes altres que tenen a veure amb els incentius".

"Hem de veure com estimular la demanda interna i l'economia que està molt adolorida", ha explicat. En eixe sentit, ha recordat que de la crisi financera es va eixir "sobre la base de dos sectors: turisme i exportació".

No obstant açò, ha evidenciat que tots dos, ara, estan afectats: "Les exportacions perquè la pandèmia és global i el turisme, està en eixa sitaución tan complicada".

Amb tot, Ximo Puig ha valorat que Europa ofereix "una gran oportunitat", atés que "almenys no estem sols, no com quan estàvem en l'anterior crisi".

"Hem de treballar per a aconseguir el màxim de fons possibles per a ajudar a reactivar l'economia i l'atur, que està entorn del 16%; en un trimestre hem passat d'aspirar al 12% d'atur a tindre quatre punts més, és una situació terrible", ha lamentat.

"La recepta no pot ser el pessimisme o baixar els braços; la recepta ha de ser més esforç, més treball, més unitat i més capacitat per a mirar cap a avant amb esperança", ha resolt.