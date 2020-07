Erkoreka dice que Urkullu mantiene su criterio de no ir a la Conferencia al no convocarse la Comisión del Concierto

En la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno, ha asegurado que no se ha producido "ninguna novedad" con la razón que identificó el Lehendakari como el motivo para no estar presente en esa cita y es que el Gobierno central no ha convocado todavía la Comisión mixta del Concierto para fijar la capacidad de endeudamiento en Euskadi y el nivel de déficit.

Erkoreka ha indicado que el planteamiento del Lehendakari, en relación a la necesidad de convocar esta comisión, se ha producido en "reiteradas ocasiones" a lo largo de las últimas semanas.

El portavoz del Gobierno ha recordado que había, en este sentido, un compromiso "asumido formalmente" en la comisión del Concierto económico del 11 de marzo y ha añadido que, a lo largo de las 14 videoconferencias de presidentes realizadas durante el estado de alarma, Urkullu al menos, en dos ocasiones, planteó esta cuestión, una de manera explícita, el 24 de mayo y otra en la última conferencia.

Además, ha indicado que, posteriormente, el Lehendakari remitió por escrito un requerimiento para que se celebrara la Comisión mixta del Concierto el pasado 2 de junio.

SIN RESPUESTA

Erkoreka ha afirmado que ninguno de esos requerimientos "ha tenido respuesta por parte del presidente del Gobierno" y, en este sentido, ha recordado que, cuando el Lehendakari comunicó su intención de no acudir a la conferencia de presidentes de este viernes dijo que "la decisión era 'hoy por hoy y, mientras permanezcan las situaciones vigentes".

En este sentido, ha asegurado que la situación "no se ha alterado" y "no ha habido motivo por el que cambiar de criterio" y, por tanto, el Lehendakari sigue "en la misma posición".

Erkoreka ha reiterado que la Conferencias de presidentes no es un órgano de gobierno sino que reúne a presidentes, tal y como lo establece el artículo 146 de la Ley 40/2015 que regula la Conferencia de presidentes como órgano de cooperación multilateral.

"Dice que lo integran el presidente del Gobierno, que lo preside y los presidentes de las comunidades autónomas y de las ciudades autónomas, por lo tanto, son los presidentes quienes están allí, no los gobiernos y la decisión de estar presentes o no corresponde a los propios miembros del órgano", ha añadido.

Preguntado por si Urkullu cambiaría de postura si se convoca la Comisión mixta del Concierto antes de la Conferencia de presidentes, Erkoreka ha remitido a la "literalidad", antes citada, de las palabras del Lehendakari cuando anunció su posición.