La Policía Local de València denuncia a 1.267 personas por no llevar mascarilla

Ante estas cifras, el edil ha apelado de nuevo a la responsabilidad y a extremar las precauciones por la gravedad de la situación. "Debemos integrar aquello que ya sabíamos hace unos meses y que ahora parece que hayamos olvidado: cualquiera puede contagiar, cualquiera puede ser contagiado y uno puede contagiarse en cualquier situación" ha recalcado el responsable del Área de Protección Ciudadana en el Ayuntamiento de València, que ha insistido en la obligatoriedad del uso de la mascarilla y en la necesidad de mantener las distancias físicas.

Los días que concentran más denuncias por no llevar mascarilla coinciden con los fines de semana. Los viernes acumulan un total de 278 y le siguen los domingos con 230. A continuación figuran los jueves con 207 y los sábados con 171.

"Se trata de un problema de comportamiento y responsabilidad donde no se puede criminalizar a la juventud, los jóvenes reproducen muchas veces comportamientos. Detrás de esas cifras de denuncias, también hay sanciones por comportamientos de personas adultas que no se comportan con toda la responsabilidad que requiere este momento crucial", ha añadido Cano, para quien cada nuevo brote "es un golpe a nuestra sociedad, a nuestro bienestar, a nuestra economía y en nuestra mano está no autolesionarnos con nuestras actitudes" ha añadido el concejal de Protección Ciudadana en el 'cap i casal'.

LA MARINA

En La Marina se han registrado hasta la fecha 395 denuncias, 247 por la noche y 148 por la tarde. Los fines de semana concentran de nuevo la mayor parte de sanciones, concretamente los domingos donde Policía Local de València ha llegado a imponer hasta 123 denuncias, le siguen el viernes con 88 y el sábado con 69.

La Unidad de Convivencia y Seguridad (UCOS) con 594 denuncias, es la unidad que más sanciones ha impuesto al formar parte de sus cometidos principales durante estos días. Le sigue la División de Seguridad Vial con 216 y en cuanto a los distritos, lidera el número de sanciones, Ruzafa con 150, a continuación está la 1ª Unidad, Centro, con 93 denuncias por no llevar mascarilla.