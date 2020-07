Ocho de los 11 nuevos contagiados son menores de 30 años y preocupa que el virus llegue a los mayores

Así lo ha dicho este martes el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, que ha detallado que cinco de esos 11 casos son primarios y uno de ellos ha sido importado de la Comunidad de Madrid, y los seis restantes son secundarios, uno relacionado con un brote importado del extranjero.

Este último se da en un señora de 87 años que ha requerido hospitalización y se encuentra en Valdecila. Así, actualmente hay dos ingresados por coronavirus en la región, esta señora y otra persona que se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Los otros cinco casos secundarios están relacionados con positivos ya se conocían, pero no constituyen brotes porque la mayoría son intrafamiliares, producidos entre convivientes en el mismo domicilio.

Rodríguez ha lamentado que ayer fue un "día complicado" por el número de casos que se detectaron y ha advertido de que mientras se sigan registrando contagios es porque no se cumplen las medidas de seguridad: uso de mascarilla, distancia interpersonal y evitar espacios cerrados "en la medida de lo posible".

Y ha dicho que aún no se puede hablar de segunda oleada del virus en Cantabria porque hay casos pertenecientes a dos brotes importados del extranjero y uno propio que están "controlados" y en aislamiento domiciliario -excepto la señora de 87 años ingresada ayer-.

Sin embargo, ha destacado que "si esto sigue así", con este número de casos nuevos cada día, "sí nos podríamos enfrentar a segunda oleada" porque se llegaría a un número de contagios que no se podría controlar como ahora.

"La preocupación esta ahí", ha dicho, insistiendo en que los casos en los jóvenes "no preocupan" porque solo requieren aislamiento domiciliario, pero "es cuestión de tiempo que llegue a los mayores". "Espero que eso no suceda y que no tengamos que lamentar daños personales", ha sentenciado el consejero.